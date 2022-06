Wilfred Le Bouthillier animera un grand spectacle télévisé

Wilfred Le Bouthillier animera une émission nationale de la fête de la Saint-Jean-Baptiste sur Unis TV diffusée en direct depuis Calgary. Ce grand spectacle intitulé Tout pour la musique qui célèbre la francophonie d’un océan à l’autre mettra en vedette 13 artistes de divers horizons.

Ce sera une première animation en direct à la télévision pour l’auteur-compositeur-interprète acadien. La demande lui est venue des producteurs et de René Poirier qui signe la mise en scène du spectacle. Le chanteur de Tracadie, qui a déjà fait un peu d’animation, confie que d’animer un spectacle en direct à la télévision est un tout autre défi.

«Moi qui aime les défis, j’ai dit oui. Je me lance là-dedans les yeux fermés! J’ai bien hâte. Je suis un gars qui aime les nouvelles choses. Je pars pour Calgary le 21 juin et les 22 et 23 juin, nous avons des répétitions et après une générale», a raconté l’artiste qui partage sa vie entre Tracadie et Terrebonne près de Montréal.

Wilfred Le Bouthillier se dit honoré d’être porte-parole de l’événement et d’avoir été choisi comme animateur. Un beau spectacle qui célèbre la langue française à la grandeur du pays. Le chanteur rappelle qu’à la base, c’est la raison d’être de la Saint-Jean-Baptiste, même si traditionnellement, cette fête est peu célébrée au Nouveau-Brunswick puisque les Acadiens ont leur propre fête nationale.

«Pour moi, c’est quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Ça va être vraiment un beau trip d’être sur un spectacle où il y des francophones qui viennent de partout de la francophonie canadienne, alors je trouve ça spécial», a confié l’ex-Star académicien qui se considère comme un enfant de la télé.

Il s’envolera vers Calgary avec son ami et complice des Gars du Nord, Danny Boudreau. Ce dernier montera aussi sur la scène de Tout pour la musique qui en est à sa 4e édition. Ils en profiteront possiblement pour jeter les bases de nouvelles chansons en vue du prochain album des Gars du Nord.

«Cette fois-ci, on prépare un album, mais pas de Noël. C’est un album beaucoup plus estival parce qu’on a beaucoup de demandes de festivals. Il faut se créer un nouveau répertoire de chansons plus d’été. On est des gars qui écrivent des tounes dans la vie alors on aimerait que les Gars du Nord arrivent avec son propre répertoire de chansons.»

Le quatuor formé de Wilfred Le Bouthillier, Danny Boudreau, Jean-Marc Couture et Maxime McGraw se produira dans au moins cinq festivals cet été, dont ceux de Shediac, Bathurst, Campbellton et Caraquet. Pour cette tournée de festivals, ils sont huit musiciens sur scène. «Il y a de la belle énergie qui se dégage de ça», assure le chanteur.

Quant à sa carrière solo, il a commencé à travailler sur l’écriture de nouvelles chansons. Son dernier album est paru en 2018.

«Je commence tout le temps par la musique et comme je suis lunatique de nature, c’est ma guitare qui m’amène vers la chanson, alors je ne sais jamais d’une fois à l’autre ce qui va se passer. Quand il n’y a pas d’idée qui sort, je ne me stresse pas avec ça. Je ne force jamais les choses à ce niveau, je me dis que ça arrivera quand ça arrivera.»

Wilfred Le Bouthillier donnera aussi des concerts solos cet été au studio 65 à Madran et au Phare de Miscou.

«Vu que je suis dans le coin, j’aime ça donner des spectacles tout seul avec ma guitare. Je trouve ça spécial d’être dans des petites salles où t’as l’impression d’être dans un salon, et il y a un public qui interagit avec toi. On est là en famille.»

Le spectacle télévisé Tout pour la musique, présenté par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et produit par les Productions Rivard, réunira de grands noms de la chanson de plusieurs régions du pays dont Martha Wainwright, Corneille, Dans l’Shed, Arthur Comeau et LGS. Le spectacle de 90 minutes sera diffusé le 24 juin à 23h en Acadie.