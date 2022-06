Festival de Jazz et Blues d’Edmundston: musique, hommage et panne de courant au menu

Une chose est certaine, le retour du Festival de Jazz et Blues d’Edmundston est loin d’avoir été monotone.

Le 26e festival, qui a eu lieu, le week-end dernier, au centre-ville d’Edmundston, a connu son lot de moments forts et de petites déceptions.

Le tout a commencé le 17 juin avec la journée/soirée hommage au fondateur du festival, le regretté Gilles Guerrette.

Pour l’occasion, un groupe d’amis de M. Guerrette s’est joint au comité organisateur de l’événement et a mis sur pied un spectacle qui a attiré bon nombre d’amateurs de musique jazz et blues.

Le moment marquant de cette première journée de festivités s’est produit lorsque l’on a annoncé que la scène de la Place du centre-ville, qui a accueilli de nombreux artistes au fil des années, portera dorénavant le nom du fondateur du Festival de Jazz et Blues d’Edmundston.

«C’est un peu grâce à lui si ce parc-là a été créé. On s’entend que presque toutes les 26 années du Festival de Jazz se sont déroulées sur cette scène. Ça avait sa place. On était très fiers de présenter ça en présence de la famille», a raconté la présidente du comité organisateur du festival, Mélanie Ruest, qui s’est réjouie du succès qu’a connu cette soirée hommage.

Elle s’est aussi réjouie du fait que le beau temps était au rendez-vous pour ce moment important qui soulignait le retour de l’événement après une pause forcée de deux ans.

«On a souvent dit que c’était un miracle, car jusqu’à jeudi, on attendait de la pluie et des orages. Finalement, on a eu du soleil et un ciel bleu, au cours de la journée, et un ciel étoilé, plus tard en soirée. On s’est dit que le Bon Dieu est soit Brayon ou il était assis avec M. Guerrette et ils ont décidé de nous accorder un peu de beau temps.»

Mme Ruest estime que la soirée du 17 juin a été appréciée de tous.

«Il n’y avait pas grand monde qui n’avait pas un sourire sur le visage.»

En revanche, la journée et la soirée du 18 juin ont été un peu plus difficiles en raison des caprices de Dame nature et d’une panne de courant qui est venue affecter le déroulement du festival pendant environ une heure.

«On a eu le vent, le froid et la pluie, ce qui a fait en sorte que l’on a eu beaucoup moins de gens. C’était les fidèles du festival qui étaient là. En plus de ça, on a eu une panne de courant. On a dû continuer malgré ces obstacles.»

«Au moins, ça s’est bien terminé. On a eu des gens qui sont restés jusqu’à la fin pour écouter les groupes qui étaient sur scène.»

Mme Ruest souhaite inviter de nouveau les artistes de la 26e édition afin qu’ils puissent expérimenter le festival à son meilleur.

Malgré tout, le comité organisateur s’est dit satisfait de ce retour, même si celui-ci a été organisé en peu de temps. On commence d’ailleurs déjà à développer des idées en vue du prochain festival.

«On ne pouvait pas faire mieux dans les circonstances et on envisage déjà la prochaine édition avec enthousiasme.»

«On va tout d’abord se concentrer sur le fonds de bourse Gilles Guerrette (pour une étudiante ou un étudiant en musique). Ensuite, on va commencer à planifier l’édition de l’année prochaine.»

Les organisateurs ont donc bon espoir d’offrir aux amateurs de musique une programmation encore plus étoffée en 2023.

«On était vraiment à la dernière minute, alors on devait aller avec ce qu’il y avait de disponible dans les deux mois avant le festival. Mais là, on peut déjà planifier un peu mieux le prochain festival», a expliqué Mélanie Ruest.

La durée du Festival de Jazz et Blues sera aussi à l’étude.

«On l’a fait sur deux jours cette année, mais dans un monde idéal, on voudrait que ce soit sur trois jours. Il a fallu être conservateur cette année, afin de faire un retour progressif après la pandémie, mais on va explorer l’idée de revenir à la formule d’origine», a ajouté la présidente du comité organisateur.