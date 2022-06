IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Que ce soit à Bouctouche, Pointe-Sapin, Shediac, Tracadie ou ailleurs, le groupe Réveil est à l’affiche de plusieurs festivals au cours de l’été. Mine de rien, la formation acadienne célèbre 15 ans d’existence cette année.

«Moi j’ai toujours été dans les orchestres depuis 1993», dit d’entrée de jeu le membre fondateur et l’un des principaux chanteurs de Réveil, Kevin Arsenault.

Selon lui, la tenue du premier Congrès mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick en 1994 a donné un essor à la musique française.

«On dirait que la musique acadienne est devenue de plus en plus populaire après ça, fait-il remarquer. Moi-même avant, oui j’écoutais de la musique française, mais plus de country anglais que de la musique française», confie l’artiste.

Il reconnaît que l’émergence des radios communautaires francophones a joué un grand rôle aussi à la promotion de la musique acadienne.

«On avait un groupe country qui s’appelait Foolish Pride dans les années 2000, et on jouait beaucoup de chansons françaises», dit-il, en faisant référence aux chansons de Bois-Joli et de 1755.

Voyant que la musique acadienne prenait de plus en plus sa place, Kevin Arsenault a eu l’idée de préparer un album entièrement en français.

«J’ai composé 10 tounes. Je crois que c’est en 2005. J’ai changé le nom à Foolish Pride acadien pour cet album-là», dit-il en riant. L’album a fait son chemin.

En 2007, lui et sa sœur Nancy Blanchard ont décidé de préparer un autre album français intitulé Sans Problème.

«Aussi on a décidé de changer notre nom à Réveil pour mieux rejoindre notre public, l’auditoire francophone», explique le chanteur acadien.

Nancy Blanchard s’est d’ailleurs jointe au groupe pour former Réveil. «Là on a vraiment changé notre style. On a commencé à jouer des shows entièrement en français. C’est de même que Réveil a commencé», explique Kevin Arsenault.

Réveil a lancé son deuxième album, Ah… Qu’il Fait Beau, en 2009. Le groupe a investi plus d’argent pour la préparation de celui-ci.

«C’est là vraiment que Réveil a décollé, confie son membre fondateur. C’est là que le monde en général en Acadie a commencé à connaître le groupe. Ça c’est grâce à toutes les stations communautaires», reconnaît-il.

La bande actuelle est composée de sept musiciens: Richard Bourque, Matt Hayes, Brian Hébert, Marc Léger, Joey McKinnon, et bien sûr Nancy Blanchard et Kevin Arsenault.

En fait, ils ont un huitième membre en comptant leur technicien du son qui dorénavant les suit partout, soit Mathieu LeBlanc. Au total, sept membres sur huit sont originaires du comté de Kent.

«Nous autres, qu’on joue devant 200 personnes ou 5000 personnes, on essaie toujours de donner le même show. On ne va pas modifier notre show parce qu’il y a moins de monde, explique le chanteur natif de Saint-Charles. Notre but c’est de faire sûr que le monde qui écoute en avant ait du fun.»

Réveil sera au Festival du bon pêcheur de Pointe-Sapin le 16 juillet et au Festival de mollusques de Bouctouche le 23 juillet. Le 6 août, Kevin Arsenault et sa gang seront à Shediac pour les Retrouvailles en Acadie. Le 13 août, ils seront à Tracadie en compagnie de Pic-Bois et Salebarbes. Ils feront partie de deux événements le 15 août, soit à Shediac et Memramcook. Le 3 septembre, ils iront à Abrams-Village à l’Île-du-Prince-Édouard pour une quatorzième fois.

«Quand on joue, le monde veut entendre de la musique acadienne», reconnaît Kevin Arsenault.

Le groupe acadien a souvent joué au Québec au cours des dernières années, surtout sur la Côte-Nord, soit dans le secteur de Havre Saint-Pierre et Sept-Îles. Réveil est allé une quinzaine de fois aux Îles-de-la-Madeleine.

«Tu sais, il y a beaucoup d’Acadiens dans ces coins-là aussi. Ils se considèrent autant Acadiens que Québécois», dit Kevin Arsenault.