Concert 100% autochtone à Caraquet

Un concert 100% autochtone a eu lieu mardi soir à la place du Vieux couvent de Caraquet à l’occasion de la Journée nationale des Premières Nations et de la Fête de la musique en Acadie 2022.

La Fête de la musique est un évènement qui existe depuis plus de 40 ans et est célébré dans de nombreux pays. Habituellement, Caraquet fait en sorte d’avoir un mélange d’artistes acadiens et autochtones. Mais pour la première fois cette année, une édition spéciale avec uniquement des artistes de Premières Nations a été organisée.

Le concert était en partenariat avec la ville de Caraquet, le bureau du consul général de France en Atlantique, le festival Voir Miscou et Mourir et le centre culturel de Caraquet.

Les spectateurs se sont rassemblés dans le froid à la place du Vieux Couvent pour apprécier la prestation de trois artistes autochtones des Maritimes.

Le musicien vedette était Blake Francis, un chanteur hip-hop mi’kmaq natif du Nouveau-Brunswick. Lui et trois de ses amis avaient créé en 2012 le groupe City Natives. Ils ont gagné de nombreux prix dont les Indigenous Music Awards de 2015 pour Meilleur Duo ou Groupe et Meilleur single pour la chanson Straight Chief’n. Il est parti ensuite faire une carrière en solo. Il a été nommé au East Coast Music Association de 2022 dans la catégorie de l’artiste autochtone de l’année.

Les deux autres artistes invités étaient Tulley Paul, un percussionniste traditionnel qui a offert une performance cérémoniale en ouverture, et Brando Arnold, un artiste de la première nation Tobique qui était membre des City Natives avec Blake Francis. Il a accompagné ce dernier lors de sa performance.

Le maire de Caraquet Bernard Thériault, le consul général de France Johan Schitterer, la députée provinciale de la circonscription de Caraquet Isabelle Thériault et la chanteuse acadienne Sandra LeCouteur étaient également présents. Louise Blanchard, mairesse-adjointe de Caraquet et conceptrice du projet, était à l’animation de la soirée.

Les organisateurs espèrent pouvoir refaire le même événement, mais en plus gros l’année prochaine. Comme a dit Louise Blanchard à la fin du spectacle, «C’est juste un début.»