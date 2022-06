Fayo: 20 ans de chansons et de poésie

Il y a longtemps que le public du Nouveau-Brunswick n’a pas vu en spectacle Mario LeBlanc alias Fayo. L’auteur-compositeur-interprète dieppois établi à l’Île-du-Prince-Édouard se prépare à révéler sur scène son nouvel univers musical et poétique autour des Chansons de Yofa.

Même s’il s’est fait un peu plus discret dans le paysage musical ces dernières années, Fayo n’a jamais cessé d’écrire et de composer de la musique. Celui dont l’Acadie est tatouée sur le coeur vit depuis 2010 dans la région Évangéline. Il travaille comme concierge à l’École-sur-Mer à Summerside et habite à Mont-Carmel sur le bord de la mer. Si l’École-sur-Mer existe aujourd’hui, c’est grâce à des parents francophones qui ont défendu leur cause jusqu’en Cour suprême pour faire respecter leurs droits. Fayo ne cache pas sa fierté de travailler pour cette institution.

Son dernier album remonte à 2012, un disque qu’il avait produit avant de se rendre à Lorient en Bretagne.

Maintenant bien établi, Fayo a eu envie de reprendre sa guitare et d’enregistrer de nouvelles chansons. Il a passé l’hiver en studio avec Pascal Miousse et Pastelle LeBlanc (Vishtèn), afin de réaliser ce 4e opus intitulé Les chansons de Yofa. Or, malheureusement Pastelle LeBlanc est décédée et son départ a mis un frein au projet, vu qu’elle en était la coréalisatrice. Il envisage de reprendre la création bientôt, sans toutefois s’engager dans de grandes tournées de spectacles, rappelant que l’industrie musicale s’est transformée au cours des années, faisant face à plusieurs impératifs.

«Je suis plus encouragé dans l’écriture et le travail en studio que de commencer à faire des spectacles. Je travaille à temps plein alors c’est un peu difficile de partir en tournée.»

D’où vient le nom de Yofa? Il utilisait ce sobriquet à l’époque du groupe La société sonore qu’il a fondé avec Marcel Gagné, Gabriel Malenfant, Denis Gautreau et Pat Furlong.

Le projet des Chansons de Yofa rassemble une collection de pièces inédites composées au cours des 20 dernières années. Certaines sont récentes tandis que d’autres ont été composées à ses débuts. Il y a, entre autres, une chanson qu’il a écrite trois mois après le décès de sa mère en 2010.

C’est à cette époque qu’il a choisi d’aller vivre à l’Île-du-Prince-Édouard.

Changement de style

Si les textes sont toujours à l’image de Fayo, l’environnement sonore ne sera plus le même, troquant la guitare acoustique pour un plein orchestre rock.

«À la place de dire que je fais du folk rock acadien, je voulais aller full band, on appelle ça du southern rock acadien.»

Fidèle à lui-même, il propose des chansons qui racontent des histoires un peu de tout et de rien en jouant avec le chiac. À l’imaginaire éclaté, il peut, entre autres, raconter la vie d’une valise comme s’il s’agissait d’un personnage ou encore encourager un individu paresseux à découvrir l’Acadie.

«Je ne suis pas un historien, mais j’ai une très bonne connaissance de l’histoire. J’ai eu la chance de faire la recherche historique pour le projet son et lumière qui était projeté sur l’église de Miscouche pour le Congrès mondial acadien et j’ai beaucoup appris.»

Le fait de travailler à Summerside et de vivre dans la région Évangéline l’inspire beaucoup. Même s’il ne nomme pas toujours l’Acadie dans ses chansons, ce sont des textes sur les réalités de celle-ci, note-t-il.

Fayo sera en spectacle, le 23 juin, à l’Église historique de Barachois dans le cadre des quatre jeudis de juin organisé par la Société culturelle Sud-Acadie.

Accompagné d’un musicien, il offrira un voyage intimiste à travers son répertoire, sa poésie et des pièces inédites tirées du projet des chansons de Yofa.

Au cours des dernières années, il a continué de donner des ateliers dans les écoles francophones et quelques petits spectacles ici et là.

Fayo sera aussi en spectacle lors des célébrations extérieures de la fête du Canada, le 1er juillet, au Monument-Lefebvre à Memramcook.