La vie reprend sur le Quai des artistes de Caraquet, qui a ouvert ses portes pour sa cinquième édition vendredi.

Chaque année, des créateurs de la Péninsule et du Nouveau-Brunswick se réunissent sur le site du Carrefour de la mer pour créer et exposer leurs créations. Cette année, le site sera ouvert du 24 juin au 18 septembre.

Des ateliers ont lieu tous les jeudis à 10h. Les artisans feront des démonstrations de leur travail artistique et des activités issues de collaboration.

«On fait beaucoup de partenariats avec les festivals et les événements autour du quai, explique la responsable de l’exposition Michelle Smith. On a un atelier pendant le rendez-vous Acadie Love. Le Festival des arts visuels en Atlantique va aussi faire des activités, tout comme le Festival acadien.»

Un tout nouveau partenariat sera créé cette année. Le festival Inspire, qui parcourt les Maritimes pour créer des murales dans plusieurs municipalités, passera pour la première à Caraquet du 27 juin au 2 juillet. Le festival s’associe avec le Quai des artistes pour organiser plusieurs activités dans la ville pendant que trois murales sont créées, deux au Centre culturel de Caraquet et une dans le coin du Carrefour de la mer. Un rallye de Disco Vélo, une projection de court-métrage et des spectacles de marionnettes sont au programme.

Parmi les créateurs qui participeront cette année, on retrouve des habitués de longue date ainsi que des exposants plus récents.

Parmi les plus anciens, on retrouve Conrad Légère, un artiste de Caraquet habitué à s’installer sur le site du Carrefour. Il participe au Quai des artistes depuis les tout débuts en tant qu’exposant permanent, à tel point que son stand est indiqué par une pancarte à son nom. Il offre des peintures de style réaliste représentant les paysages de l’Acadie.

Gittan Klemertsrud, une Norvégienne vivant à Petit-Rocher, a participé une première fois l’année dernière et a charmé les responsables et le public avec ses œuvres en feutrine, une étoffe moelleuse et légère qui est facile à manipuler. Cela lui permet de créer des objets de tous les jours comme des bonnets ou des vases ainsi que des œuvres plus décoratives. De l’art utilitaire comme elle l’appelle.

Les créateurs qui seront présents sur le quai sont variés. «On a des métiers d’art, de la couture, de la poterie, du feutrage, de l’artisanat, des bijoux, des styles de peinture assez différents, toutes sortes de choses», rappelle Michelle Smith. En tout, ce seront 30 créateurs qui présenteront leur travail dans les trois prochains mois.

Mais l’important pour l’équipe de l’exposition est de présenter chaque semaine un nouvel artiste ou artisan. Comme l’explique Jo-Annie Elward, une des exposantes permanentes qui gère un stand de bijoux, le but du Quai des artistes est de mettre en valeur la création artistique et les métiers d’art.

Le Quai des artistes est ouvert du mercredi au dimanche. L’équipe est en discussion pour la possibilité d’ouvrir les lundis et mardis.