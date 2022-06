L’Acadie des terres et forêts en fête de retour en juillet 

Le spectacle de l’Acadie des terres et forêts en fête sera de retour avec un nouveau spectacle dans un nouvel environnement au cours du mois de juillet.

L’événement, qui a été présenté pendant 18 ans dans la région du Madawaska, aura dorénavant lieu dans la région du Témiscouata.

Selon le fondateur de l’Acadie des terres et forêts en fête, Étienne Deschênes, un concours de circonstances a mené au retour du populaire spectacle qui avait tiré sa révérence en 2019, faute de soutien financier suffisant de la part des gouvernements.

Ce dernier raconte toutefois que deux élus de Témiscouata-sur-le-Lac l’avaient convaincu de remettre l’événement sur les rails et le présenter dans leur municipalité.

«Pour moi, ç’a été une belle surprise, car je croyais que c’était terminé. J’avais oublié que le rayonnement de l’Acadie des terres et forêts avait aussi touché le Témiscouata. C’est donc un conseiller et le maire de Témiscouata-sur-le-Lac à l’époque qui m’ont approché. Dans le temps, ça me tentait plus ou moins, mais j’ai fini par accepter.»

Pour M. Deschênes, l’argent recueilli pour organiser le spectacle et le désir de raconter une nouvelle histoire au sujet de l’Acadie ont été suffisants pour le convaincre.

«On s’est reposé un peu, mais après on s’est dit: “pourquoi pas?” Ce qui m’a motivé est que ma conjointe Sylvie, qui venait de prendre sa retraite, voulait écrire un nouveau show et faire une recherche sur l’histoire du Témiscouata. On a découvert beaucoup de personnages fascinants que les gens ne connaissaient pas nécessairement.»

«Il ne faut pas oublier qu’il y a un certain pourcentage de gens de cette région qui ont des racines acadiennes. Étant donné que j’ai toujours voulu promouvoir l’Acadie, ça me motivait aussi.»

Dans cette optique, l’Acadie des terres et forêts en fête plongera le spectateur dans cet environnement historique tout en étant influencé par l’actualité de la dernière année. Comme à son habitude, le spectacle sera un heureux mélange d’humour, de chant et de comédie.

Les gens pourront découvrir des personnages historiques acadiens tels que le curé Cyr, le docteur Landry, Fred Lévesque et Tante Blanche Thibodeau, qui côtoieront d’autres personnages haut en couleurs comme Grey Owl, Marie Blanc Charlier, Philip Long, Lamothe Cadillac et bien d’autres.

Ces personnages seront interprétés par de jeunes artistes du Témiscouata, mais aussi du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

«La recette reste la même, car ça reste assez innovant. C’est un mélange de comédie musicale, de bye-bye, de théâtre d’été et de show de variétés. On parle d’histoire, mais c’est assez flyé comme concept.»

«On va parler un peu plus du Témiscouata, mais on a encore une place pour le Nouveau-Brunswick. Quand on faisait le spectacle au Nouveau-Brunswick, on parlait aussi du Témiscouata et du Maine.»

Le spectacle sera présenté du 13 au 31 juillet. En tout, 15 représentations auront lieu du mercredi au dimanche, à compter de 19h30, au centre BeauLieu Culturel de Témiscouata-sur-le-Lac.

Les billets sont actuellement en vente par l’entremise du site web du BeauLieu Culturel au blct.ca.

«On devrait avoir un bon nombre de spectateurs du Nouveau-Brunswick, car, dans le temps, on avait une bonne clientèle du Québec. C’est aussi une belle façon de réunir les gens de la région de l’Acadie des terres et forêts.»

L’objectif d’Étienne Deschênes est de participer à l’élaboration du spectacle pendant quelques années pour ensuite passer le flambeau à d’autres personnes qui seront en mesure de poursuivre la tradition.

«Je n’entend pas faire ça un autre 10 ans, mais je souhaite trouver une relève qui va prendre ça en main.»