Le retour en direct du spectacle télévisé de la Fête nationale de l’Acadie

Le spectacle de la Fête nationale de l’Acadie sera de retour sur scène dans une diffusion nationale en direct de Pubnico dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Près d’une quinzaine d’artistes, dont Édith Butler, Caroline Savoie, Laurie LeBlanc, Daniel Léger et les Hay Babies du Nouveau-Brunswick, prendront part aux festivités sur le quai de Dennis Point.

Trevor Murphy alias Sluice qui sera du spectacle se réjouit d’accueillir tous ces artistes dans sa région natale de Par-en-bas. L’auteur-compositeur-interprète qui a grandi sur l’Île-Surette estime que ce grand spectacle intitulé La Fête en Acadie: Havre au tchai constitue un beau prélude en vue du Congrès mondial acadien qui aura lieu dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en 2024.

«Je pense que beaucoup de monde par ici sait ce que c’est le congrès, mais ils ne savent peut-être pas la largesse de l’événement. C’est ça qu’on peut s’attendre du congrès et ça va être même plus gros que ça», a affirmé le porte-parole et membre du conseil d’administration de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Présenté et produit par la FéCANE, le concert animé par le comédien Robert d’Entremont réunira aussi P’tit Belliveau, Comté de Clare, Radio Radio et Arthur Comeau de la Baie-Sainte-Marie, ainsi qu’un ensemble regroupant Emmanuelle LeBlanc, Pascal Miousse, Tim Chaisson et Jake Charron.

Trevor Murphy se dit honoré de faire partie de ce spectacle. Étant le seul artiste de la région hôte, il se sent un peu comme un ambassadeur de son coin de pays.

«On s’attend d’être un peu les ambassadeurs de la région pour représenter non seulement notre culture sur la scène nationale, mais aussi pour accueillir nos amis du Nouveau-Brunswick qui vont venir ici.»

En choisissant de présenter le spectacle sur le quai de Dennis Point, il estime que cela met en valeur le caractère maritime de la région acadienne.

«Pubnico comme région est bien connue pour l’industrie de la pêche donc sur la scène nationale, on voulait certainement souligner ça. On va pouvoir voir les bateaux et les décorations des drapeaux acadiens. Ça donne un aperçu à quoi ressemble notre région un peu.»

Daniel LeBlanc (Grand Dérangement, Comté de Clare) assume la direction artistique, tandis que Ronald Bourgeois en est le producteur délégué. D’après le porte-parole, l’espace est suffisamment vaste pour accueillir quelques milliers de festivaliers. Toute une semaine de célébrations est prévue autour de la Fête du 15 août.

«C’est très excitant. Je suis ici. Il y a déjà un buzz dans la région.»

Le spectacle a aussi son propre orchestre maison composé de François Émond, Charles Robicheau, Briand Melanson, Sébastien Michaud et Pascal Miousse. Après deux ans de programmation pré-enregistrée (Tableau de Backyard – 2021, Acadie Road – 2020), Havre au tchai marque le retour des célébrations de la Fête nationale en direct à la télévision de Radio-Canada. Le spectacle sera diffusé le 15 août de 21h à 22h30.