Un dessinateur du Madawaska lance sa première BD

Il lui aura fallu plusieurs années avant de concrétiser le tout, mais l’artiste originaire du Haut-Madawaska, Kevin J. Cyr, a récemment lancé sa toute première bande dessinée, Old bag of tricks.

Toutefois, les amateurs de Tintin et d’Astérix de ce monde n’ont qu’à bien se tenir, car l’auteur a décidé de plonger dans un univers un peu plus sombre, alors qu’il exploite le domaine de l’horreur.

En résumé, la BD raconte l’histoire d’une vieille dame qui a vécu plusieurs événements traumatisants dans sa jeunesse, ce qui lui a causé divers problèmes mentaux. Après avoir décidé de ne plus prendre de médicaments pour stabiliser son état, elle perd la carte et décide de venger des années de négligence à son égard sur un groupe d’adolescents, le soir d’Halloween.

Le bédéiste admet qu’il a toujours été un grand amateur de films d’horreur. Pour lui, créer sa bande dessinée est un peu comme réaliser son propre petit film d’épouvante.

«C’est le fun. On peut faire beaucoup de choses avec l’horreur, mais c’est sûr que ça dépend des goûts.»

Comme bien des auteurs, Kevin Cyr dit puiser son inspiration d’événements qui se sont produits dans l’actualité, mais en exagérant évidemment les faits pour le bien de son intrigue.

«Ça vient d’un article que j’ai lu dans un journal quand j’étais aux États-Unis. On s’inspire de l’actualité, mais on pousse un peu plus loin avec ça.»

M Cyr raconte qu’il caressait le rêve de réaliser une bande dessinée depuis plusieurs années.

«C’est tout le temps quelque chose que j’ai aimé. Depuis que je suis jeune, je m’amuse à faire des dessins. J’ai arrêté pendant un bout, mais j’ai repris le goût par la suite.»

Celui-ci a d’ailleurs vécu sa propre petite histoire d’épouvante avec ce projet de bande dessinée. Il raconte avoir soumis son idée, il y a de cela plusieurs années, à une maison d’édition. Cependant, l’entreprise a fermé ses portes avant que son œuvre soit publiée.

Lorsqu’il a voulu de nouveau soumettre son idée ailleurs, il s’est aperçu que le travail qu’il avait réalisé sur papier et qu’il avait entreposé dans son sous-sol avait été endommagé par l’eau.

Loin d’être découragé par cet obstacle, il s’est remis à la tâche et a réécrit son histoire.

«Je faisais ça les soirs, quand je ne travaillais pas. J’étais censé seulement faire l’histoire et les dessins et faire mettre de la couleur par quelqu’un d’autre, mais j’ai finalement décidé de le faire moi-même.»

«J’ai commencé à faire tout ça sur papier, mais après un bout, j’ai commencé à utiliser une tablette électronique. Ça me permet de faire beaucoup plus de choses.»

M. Cyr est d’ailleurs dans le processus d’écriture d’une deuxième bande dessinée.

«C’est une histoire d’horreur aussi et il devrait être plus long, car je deviens meilleur. Je n’en dis pas trop pour le moment, mais je vais sûrement partager des images sur mon site web.»

Les gens qui souhaitent se procurer la bande dessinée de Kevin J. Cyr peuvent le faire en ligne sur Amazon et Barnes & Noble. Ils peuvent aussi visiter le site web de l’auteur au kevinjcyrbooks.com.

«Pour l’instant, c’est seulement en ligne, mais il sera peut-être en magasin éventuellement.»