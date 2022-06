La musique traditionnelle à la sauce lumineuse des Fireflies

Donnant un grand coup de fraîcheur à la tradition, Les Fireflies lance un deuxième album Day by Day qui propose de vivre au jour le jour et de ne jamais se décourager devant l’adversité. Les trois violonistes du sud-est du Nouveau-Brunswick ont concocté une nouvelle collection de chants, de gigues et de folklores aux couleurs irlandaises, écossaises, acadiennes et celtiques.

En 2018, Christine Melanson, Louise Vautour et Samantha Robichaud ont décidé de réunir leur amour du violon et de la chanson pour fonder un trio lumineux.

Trois ans après la sortie de leur premier album éponyme, les lucioles reviennent en force avec un deuxième opus Day by Day qui témoigne de l’évolution du groupe et d’une certaine maturité.

Comme l’explique Christine Melanson, en trois ans, elles ont développé une grande complicité, se faisant davantage confiance tout en osant aller plus loin dans les orchestrations et les techniques de violon.

«On a découvert en jouant ensemble et en créant, les grandes forces de chacune, mais on essaie aussi de se donner des défis, et ce, même dans les styles de chacune. […] Nous avons nos propres styles, mais le mélange de tout ça donne le son des Fireflies», a commenté Louise Vautour.

En étant trois violonistes, elles doivent à chaque chanson réinventer leur rôle.

Tout comme Louise Vautour, Christine Melanson se sent fière de jouer du violon, un instrument très versatile et parmi les plus anciens.

«Y a pas beaucoup de technologie qui n’a pas changé depuis les années 1600. Je suis fière et contente d’avoir commencé à jouer à l’âge de 4 ans.»

Âgées dans la vingtaine et la trentaine, les trois artistes baignent dans la musique traditionnelle depuis l’enfance.

«C’est quelque chose qui répond à un besoin primal que j’ai de jouer ce genre de musique parce que ça date de quand j’étais une toute petite enfant. Pour moi, faire des arrangements pour des tounes traditionnelles ou des compositions modernes, c’est le même processus», a poursuivi Christine Melanson qui évolue aussi au sein du groupe La Virée en plus de son projet solo.

À ses yeux, il n’y a rien d’archaïque dans le traditionnel. C’est un style qui leur est naturel transmis par leurs parents, grands-parents, de génération en génération. Louise Vautour raconte que lorsqu’elle était jeune, il y avait peu de femmes violonistes. C’est Natalie MacMaster dans les années 1990 qui lui a en quelque sorte montré le chemin.

Elles veulent créer une musique qui leur ressemble. Louise Vautour précise qu’elles ne cherchent pas nécessairement à avoir un son moderne, mais à repousser leurs limites et expérimenter des sonorités et des arrangements.

Un travail d’équipe

Day by Day rassemble dix pièces, dont quatre chansons en français et en anglais. On retrouve des compositions et de nouvelles versions de morceaux traditionnels à la sauce des Fireflies.

Les trois violonistes qui sont aussi chanteuses collaborent à la création de chacune des pièces. Si l’une ou l’autre apporte une idée, c’est en groupe qu’elles développent les compositions finales.

«Des fois, il y a quelqu’un qui a une idée et on se demande ce qu’on pourrait mettre avec ça pour faire progresser le set. On se rencontre avec l’idée principale pour la chanson et comment la faire avancer. C’est un travail d’équipe», a mentionné Christine Melanson.

L’album a été enregistré au Studio La Classe, à Memramcook. En plus du violon, elles jouent de tous les instruments.

«J’aime aussi me donner un rôle d’accompagnatrice et de jouer différents instruments parce que toujours à ce jour, il n’y a pas beaucoup de filles qui jouent des instruments d’accompagnement et qui font des jobs techniques. Si je peux jouer ce rôle pour elles, ça donnerait cet exemple que oui c’est possible», a poursuivi la violoniste.

Le lancement du nouvel album des Fireflies aura lieu au bar The Old Triangle, à Moncton, le mercredi 29 juin à 19h30. En choisissant ce lieu, elles souhaitent que le lancement soit convivial, reflétant ainsi l’esprit de la musique traditionnelle.

«C’est une musique de partage parce que le but c’est d’apprendre des tounes et de les jouer ensemble», a ajouté Christine Melanson.

Après avoir offert des extraits de spectacle aux festivités de l’Association de la musique de la côte Est, Les Fireflies s’apprêtent à donner plusieurs concerts au cours des prochains mois.

Elles se produiront aux Highlands Games du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, au Mercredi Show, à Dieppe, au spectacle du 15 août, à Caraquet, au Lunenburg Folk Harbour Festival et, plus tard, au Festival international des couleurs celtiques du Cap-Breton.

Le trio sera aussi l’un des orchestres maison de l’émission de variétés L’embarras du choix (sur Radio-Canada) cet automne.