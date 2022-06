Cabane FM: une œuvre théâtrale écrite à six mains

Écrire une pièce de théâtre à six mains, voilà le défi que se sont lancés les auteurs Gabriel Robichaud de l’Acadie, Patrick Michel de la Belgique et Ian de Toffoli du Luxembourg avec le projet Cabane FM. Ils sont réunis au théâtre l’Escaouette à Moncton en résidence d’écriture.

Les trois dramaturges se sont rencontrés en Suisse en 2019 dans le cadre d’une «pépinière» organisée par la Commission internationale du théâtre francophone (CITF). Cet exercice vise à lancer des idées et des bribes de collaborations futures, précise Patrick Michel. Un an plus tard, pendant la pandémie, en se retrouvant sur les réseaux sociaux, ils ont eu envie de briser leur isolement respectif pour écrire ensemble.

Après plusieurs séances virtuelles d’écriture, ils ont décidé de se réunir au même endroit pour pousser plus loin leur projet d’écriture qui s’intitule Cabane FM. C’est ainsi que Patrick Michel et Ian de Toffoli sont débarqués à Moncton le 20 juin.

Le but de l’exercice est d’écrire une pièce de théâtre ensemble. Autour d’une table au milieu de quelques ouvrages littéraires, la tête pleine d’images, ils explorent différentes thématiques autour de la signification de la cabane, en passant par le territoire et l’héritage.

«Comment écrire à six mains avec nos bagages, nos origines, nos façons d’écrire la langue qui sont différentes, sans forcément que ça détonne et que tout le monde y trouve son compte?», a soulevé l’auteur acadien en entrevue mardi.

En optant pour un triptyque, chaque auteur est libre de raconter son histoire dans un tout cohérent, estiment-ils. Même si la cabane symbolise l’isolement, elle peut avoir d’autres significations. La cabane devient une sorte de personnage dans chacune des histoires. Pour certains, elle est en arrière-plan tandis que pour d’autres, c’est un objet essentiel. Elle joue donc un rôle différent dans chaque récit.

«Nous avons la cabane comme dénominateur commun. Chacun raconte une histoire tout à fait autonome. Dans mon cas, je raconte l’héritage de la cabane dont hérite un homme et son désir d’en faire une revendication politique», a expliqué Ian de Toffoli.

Gabriel Robichaud relate pour sa part l’histoire d’un homme sur le point de devenir père qui retourne sur la terre de la cabane pour faire la paix avec son père qui s’isole. Patrick Michel tente de son côté de témoigner du lien entre l’individualité, le désir d’émancipation et celui d’appartenance.

«Cette idée de cabane, on l’a eu dans un contexte de la pandémie et on a eu envie de parler de nos isolements et en même temps, de la projection vers le monde et c’est pour ça qu’il y a une antenne FM qui s’est retrouvée dans la cabane. Il y a aussi la notion de refuge», a expliqué Patrick Michel.

S’ils développent trois histoires, il reste qu’ils se croisent dans des paysages communs, mentionne Gabriel Robichaud. En vivant tous dans des pays plurilingues, les questions du français, du rapport à l’oralité et de l’identité habitent leurs œuvres.

«Cette multiplicité culturelle qui est à la fois la nôtre dans nos propres pays et la nôtre entre nous malgré la langue commune a fait qu’il a fallu trouver un système d’écriture qui respecte nos différences et fasse de la multiplicité une force. C’est pour ça qu’on est arrivé vers le triptyque avec des choses qui se répondent sans forcément se correspondre», a mentionné Gabriel Robichaud.

Selon Ian de Toffoli, l’éternelle question d’identité les touche un peu de façon similaire même s’ils sont à plusieurs milliers de kilomètres de distance.

«Quand on vient d’un petit pays ou d’un pays plurilingue, les questions d’identité sont des questions primordiales.»

Marqué par le territoire

Gabriel Robichaud a profité de l’occasion pour faire faire un peu de tourisme aux auteurs invités. Ils ont parcouru plusieurs régions de l’Acadie. Ian de Toffoli affirme que les paysages des Maritimes ont certes influencé son écriture.

«J’ai été très impressionné par les paysages, quelque chose de majestueux m’a touché pendant nos longues routes.»

Les trois auteurs présentent une lecture (devant public ciblé) de leur œuvre en chantier au théâtre l’Escaouette mercredi. Une fois repartis, ils souhaitent poursuivre le travail en espérant que Cabane FM sera porté à la scène par une compagnie de théâtre professionnelle. Ian de Toffoli rappelle que les coproductions sur deux continents et trois pays sont parfois un peu compliquées, mais cela ne les décourage pas pour autant. Gabriel Robichaud a invité des directions de compagnie et des diffuseurs culturels à assister à la lecture espérant trouver écho auprès d’eux.

«L’espoir c’est certainement d’en faire une pièce qui pourrait circuler», a-t-il ajouté.

Ils ont maintenu le contact avec la CITF et une compagnie en Suisse souhaite voir le fruit de leur travail. La résidence d’écriture est appuyée, entre autres, par la CITF et la compagnie de théâtre E42 à Bruxelles que codirige Patrick Michel.