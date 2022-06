Lisa LeBlanc, les Hôtesses d’Hilaire et Spoutnique au Festival Acadie Rock

Le 11e Festival Acadie Rock à Moncton, du 12 au 20 août, offrira trois grands spectacles extérieurs au parc Riverain, dont celui des célébrations du 15 août avec Lisa LeBlanc, Les Hôtesses d’Hilaire, Spoutnique, Laura Niquay et Les Deuluxes.

Le directeur de l’événement, Éric Cormier, souligne que le festival 2022 s’annonce comme étant le plus grand de son histoire. Les organisateurs ont eu envie de célébrer en force le retour des spectacles devant public avec trois concerts extérieurs et une série de manifestations de diverses disciplines artistiques en salle.

«Tant qu’à mettre l’infrastructure pour un spectacle, on s’est dit qu’on allait essayer de revitaliser un peu le centre-ville pendant l’été. Ça fait deux ans qu’il ne se passe pas grand-chose, qu’on fait beaucoup de spectacles virtuels. Avec le Festival Acadie Rock hors série au mois de mai, on a eu une excellente réponse du public. Je pense que les gens veulent voir des spectacles, donc c’est un peu dans cet axe-là qu’on a décidé d’y aller en grand cette année avec trois spectacles», a déclaré Éric Cormier

Pour le concert de la Fête nationale de l’Acadie, les programmateurs ont rassemblé des artistes de divers horizons de l’Acadie, du Québec et des Premières nations. Certaines formations arrivent avec du nouveau matériel fraîchement sorti de leur studio. C’est le cas notamment de Lisa LeBlanc avec Chiac Disco et des Hôtesses d’Hilaire qui ont lancé récemment leur 5e album studio, Pas l’temps d’niaiser.

Le directeur du Festival estime que le concert du 15 août donne un bon aperçu de ce qui attend les festivaliers.

Bien que le Festival ne produise pas le spécial télévisé de la Fête du 15 août cette année, la direction a réussi à diversifier et à multiplier ses sources de financement afin d’offrir une manifestation haute en couleur, soutient Éric Cormier. D’autres surprises seront annoncées au lancement de la programmation tel que l’animation du spectacle de la Fête nationale. Celui-ci compare un peu l’édition 2022 au festival de 2019 tenu dans le cadre du Congrès mondial acadien.

«On a manqué ce contact-là avec le public. L’année passée, on a limité le site du spectacle à 500 personnes devant le centre, à cause des expositions à la COVID qu’il y avait. […] C’est le grand retour devant public. On est très fébrile et on a hâte d’annoncer la programmation en juillet.»

L’ensemble de la programmation et des artistes invités au 11e Festival Acadie Rock sera dévoilé le 13 juillet.