Danser en harmonie avec la nature

C’est dans un théâtre naturel devant l’océan que les danseurs du Ballet atlantique Canada (ABAC), sous la direction artistique d’Igor Dobrovolskiy, présentent une série d’oeuvres inspirées de la nature. Pour cette troisième saison de Ballet côté mer qui combine danse et expérience culinaire, le chorégraphe propose un nouveau programme sous le signe de la variété.

Même après trois saisons, Igor Dobrovolskiy continue de s’émerveiller de voir les danseurs évoluer sur la scène en harmonie avec l’environnement. L’océan, le ciel, le rivage et les oiseaux constituent le décor de ce théâtre naturel.

Cette année, le programme de la série de spectacles est différent, Igor Dobrovolskiy ayant créé de nouvelles chorégraphies, dont Summer nostalgie, sur une musique de Ludovico Einaudi tirée de la trame sonore du film Amelie. Un pianiste accompagne les six danseurs.

«Cette pièce est très calme et avec le piano, l’océan et les oiseaux, ça nous hypnotise, même moi. C’est tellement beau et c’est un beau mélange avec le vent», a exprimé le directeur artistique du Ballet atlantique Canada, en entrevue lors de la répétition générale à Grande-Digue.

Cinq oeuvres composent le programme; duo, trio, pièces de groupe à six et huit danseurs, et ce, sur une variété de styles musicaux, allant du classique aux sonorités électroniques plus modernes. Certaines pièces sont dramatiques, intenses tandis que d’autres sont teintées de fantaisie et de légèreté.

Expérience unique

Après avoir répété les chorégraphies en studio, les huit danseurs sont arrivés à Grande-Digue cette semaine. Sur la grande scène extérieure, c’est un tout autre spectacle, affirme le directeur artistique. Pendant qu’ils dansent sur la musique, on entend aussi le vent et les oiseaux. L’effet est assez unique, même si parfois les interprètes font face à quelques défis liés aux éléments.

«Habituellement quand on est au théâtre, on met notre maquillage, nos costumes, on arrange nos cheveux, mais là, il faut ajouter notre crème solaire, notre chasse-moustique et aussi il faut faire avec le vent et la chaleur», a expliqué Stéphanie Audet.

Le vent peut parfois jouer des tours notamment lorsqu’ils dansent avec de grandes jupes rouges qui peuvent partir dans une direction différente de ce qui était prévu. L’expérience leur a démontré qu’elles doivent rester connectées avec l’instant présent, souligne Olga Petiteau.

Ces deux artistes de la danse qui entame leur 10e saison avec la compagnie n’auraient jamais imaginé un jour se produire sur une scène devant la mer.

«Pour nous, c’est vraiment la liberté, la liberté de pouvoir s’exprimer, de pouvoir à nouveau être capable de performer devant un public. En nature, il y a quelque chose d’assez spécial. C’est intime comme installation avec la scène, le public est assez près de nous. Avec les éléments, le vent, le soleil (comme éclairage), les oiseaux qui chantent, c’est émotionnel. C’est tellement grandiose des fois, on dirait que j’ai un peu de misère à mettre des mots dessus», a exprimé Stéphanie Audet.

Olga Petiteau estime qu’elles vivent un beau partage avec le public.

Vêtues de robes bleues, elles interprètent, entre autres, un duo, You and Me, sur une composition (Braise) du guitariste Shaun Ferguson. Stéphanie Audet souligne que cette pièce sur l’amitié représente la connexion entre deux personnes différentes qui sont capables de créer ensemble quelque chose de fort, de solide et de se regrouper pour faire un, tout en restant elles-mêmes.

«C’est un peu une explosion de saveurs.»

En respect avec l’environnement

Cette série de spectacles a lieu sur la propriété de la présidente-directrice générale du ABAC, Susan Chalmers-Gauvin. Si au départ (en 2020), l’objectif était de permettre aux artistes de la compagnie de danser malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie, la direction a décidé de poursuivre l’expérience devant l’enthousiasme du public et des bailleurs de fonds. Douze représentations sont prévues en juillet et en septembre (les mercredis et samedis). Le site peut accueillir un maximum de 100 spectateurs pour des raisons environnementales. Il est situé sur une vaste étendue de terres humides protégées où l’on compte plus de 80 espèces d’oiseaux. Susan Chalmers-Gauvin explique qu’ils ont aménagé la scène et le site du spectacle en respectant les normes environnementales. Après chaque représentation, les tables et les chaises doivent être retirées du site.

Le prix des billets est de 210$ par personne. Si le coût des billets est aussi élevé, c’est qu’il inclut des dégustations de spécialités culinaires locales avec les chefs Emmanuel Charretier en juillet et Gene Cormier en septembre. De plus, Ballet côté mer constitue une activité de financement pour la compagnie.

Les 13 représentations en 2021 ont affiché complet. Des spectateurs de plus d’une vingtaine de régions du Nouveau-Brunswick et de cinq provinces se sont déplacés pour assister au spectacle, a précisé Mme Chalmers-Gauvin. Selon celle-ci, la saison 2022 s’annonce tout aussi achalandée. La première du spectacle est prévue ce samedi 2 juillet si la météo est favorable. Elle ajoute que ce spectacle permet aussi aux danseurs de la compagnie de se produire davantage dans la région.