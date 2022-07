La passion de créer avec l’artiste peintre Gisèle Guimond

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Gisèle Guimond a vécu son enfance à Cap-Lumière, entre le quai et le phare. Même aujourd’hui, elle est vraiment ancrée dans son patelin.

Durant sa jeunesse, jouer passait par des créations de toutes sortes à partir de choses retrouvées en nature.

«Lorsqu’on était jeune, moi à Noël ce n’était jamais des jouets, c’était toujours pour créer. C’est comme ça que j’ai commencé. La passion de créer a toujours été en moi», exprime-t-elle.

«J’aime peindre sur n’importe quoi, affirme l’artiste. J’utilise le médium approprié sur ce que je vais travailler dessus. Ça fait quand même un bon 32 ans que je fais ça à temps plein», admet-elle.

Gisèle Guimond donnait encore des cours jusqu’à trois ans passés. «J’avais 60 élèves toutes les semaines», dit-elle.

Il y a trois ans, elle a perdu son fils et a décidé de se retirer de l’enseignement de la peinture, mais elle ne s’est jamais privée du plaisir de peindre. Elle est toujours demeurée artiste dans l’âme.

Pour l’instant, elle travaille dans un but précis: produire 100 œuvres d’art dans des champignons de Conk d’ici l’été prochain.

La peintre possède un garage sur sa propriété et à l’été 2023, elle veut ouvrir une boutique où elle exposera ses œuvres, dont celles avec les champignons de Conk.

«J’aime beaucoup les gens, j’adore rencontrer les touristes. C’est pour ça que je ne peux plus attendre d’avoir une boutique», confesse l’artiste qui a déjà hâte à l’année prochaine.

Contrairement à la croyance populaire, ces champignons de Conk demandent un soin particulier avant de pouvoir peindre dessus. «Les gens arrivent ici avec des champignons et ils pensent que tu peux peinturer tout de suite dessus. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Ça prend une affaire de deux à trois ans pour les faire sécher. C’est une grosse procédure», reconnaît l’Acadienne.

Elle encourage tout de même les gens à lui apporter des champignons de Conk car selon elle, ils sont difficiles à trouver. Ceux dont elle a besoin doivent être durs. «Ce n’est pas des champignons que les gens ramassent à terre. Ça pousse sur certains bois», explique Gisèle Guimond. En fait, ces champignons durs poussent dans les vieux chênes.

Par ailleurs, Gisèle Guimond travaille beaucoup avec les photographes à qui elle demande la permission pour utiliser leurs photos par souci de mieux représenter ses œuvres.

L’artiste acadienne peint également sur le bois, les plumes d’oiseaux et même les panaches d’orignaux. Elle insiste sur le fait que c’est un long processus avant d’avoir le médium support prêt pour la peinture.

«Tu ne peux pas juste prendre une plume que tu trouves à la plage et peindre dessus. Dans les conk et dans les plumes, il y a quand même des petites bibittes qu’on ne voit pas. Il y a un processus à suivre pour que ça reste beau», affirme la professionnelle.

Les plumes d’oiseaux demandent un traitement d’au moins une semaine. La plupart du temps, la peintre commande ses plumes par l’entremise d’Amazone pour éviter ce traitement.

L’artiste réalise aussi de la sculpture sur toile. «À mesure que je les fais, je les vends», dit-elle. C’est une technique qu’elle a développée en consultant internet.

Gisèle Guimond peint sur n’importe quoi, dont les champignons de Conk. – Gracieuseté Ces crayons représentent un bon point de repère pour trouver l’artiste dans sa future boutique en 2023. – Gracieuseté

Petite histoire de sa naissance

«J’aime beaucoup peindre des choses de la nature. J’aime beaucoup beaucoup peindre les choses autochtones», mentionne-t-elle.

Elle raconte à ce sujet une petite histoire. Elle était la troisième enfant de sa famille. «Dans ce temps-là, il y avait juste un hôpital à Rexton», relate-t-elle. C’est là qu’elle est venue au monde.

Lorsque son père est revenu à l’hôpital quelques jours après sa naissance, en voyant le bébé, il a dit à la mère: ce n’est pas Gisèle! En effet, ils s’étaient trompés à l’hôpital. Gisèle a passé quelques jours, soignée et nourrie, entre les mains d’une maman autochtone.

«Quand j’étais petite, à quatre-cinq ans, je voulais porter des plumes dans mes cheveux, se rappelle-t-elle. J’ai un gros respect pour les autochtones.»

Elle voit d’ailleurs d’un bon œil le processus de réconciliation en cours avec le peuple autochtone.

«C’est une bonne chose, assure-t-elle. On est tous des humains et sommes tous uniques. Lorsque j’enseignais, je disais toujours à mes élèves: tu es unique, je ne veux pas que tu peignes comme moi. Je veux que tu sois toi-même.»

À 32 ans, Gisèle Guimond se trouvait dans une période noire de sa vie.

«Je ne voyais rien de beau, je ne savais pas où je m’en allais dans la vie, confie-t-elle. J’ai dû me trouver un outil pour m’aider à passer à traverser cette épreuve. La peinture devint cet outil.»

Elle a franchi de gros pas de l’avant par la suite. En 2001, elle a traversé le Canada, d’un océan à l’autre, en compagnie de l’artiste de renommée, Barbara Dorey.

«À un moment donné, je lui avais dit: Barbara! Comment je vais faire pour devenir comme toi? Elle m’a répondu: Gisèle, il est temps de changer (de maître en peinture). Je ne veux pas que tu deviennes moi, mais le meilleur de toi-même.»

Peindre la nature vivante

On serait porté à croire que Gisèle Guimond aime peindre la mer étant donné sa proximité. «Oui j’aime la mer, mais parce que je la vois tous les jours, je ne suis pas portée à peindre beaucoup de scènes de mer», répond l’artiste peintre.

Elle est beaucoup plus tournée vers d’autres scènes de la nature, dont les oiseaux et autres animaux. Elle adore les arbres, mais n’est pas portée vers les natures mortes. Au contraire, elle aime représenter la vie. Par exemple, si elle peint un arbre, elle y ajoutera un oiseau ou un aigle.

Quelques murailles portent d’ailleurs sa signature, dont une à l’intérieur de l’école Soleil-Levant de Richibucto, une autre à l’école Mgr-Marcel-François-Richard à Saint-Louis-de-Kent, ainsi qu’au foyer Jean-Marie Allain de Bouctouche.

Plutôt modeste, elle croit qu’elle a été choisie pour réaliser ces œuvres parce qu’elle n’a pas le vertige.

Mot de la fin

«J’aimerais laisser un message: Qui que l’on soit, si on a un rêve et qu’on veut le réaliser, on peut», annonce Gisèle Guimond.

Elle a enseigné à de nombreux élèves, dont certains étaient doués pour l’art et d’autres moins.

«J’avais des gens qui étaient artistes de nature, j’en avais d’autres qui n’étaient pas artistes de nature, mais ils voulaient assez apprendre qu’ils sont devenus aussi bons que ceux qui étaient doués. Tu peux apprendre. Tout s’apprend», affirme-t-elle.