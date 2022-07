Le Monument-Lefebvre dévoile sa programmation estivale

Causeries du mardi, concerts Musi’cook, spectacles pour les petits et vernissages figurent parmi les activités du Monument-Lefebvre à Memramcook durant la saison estivale. Flo Durelle, Frank Williams, Tina Gautreau, Colleen Duguay et Marty B sont quelques-uns des artistes qui se produiront sur la terrasse du Café Culturel.

Événement phare du lieu historique national, les Causeries du mardi reviennent pour une 30e saison, avec une variété de sujets et d’enjeux sociaux, politiques et artistiques présentés par des conférenciers de tous les horizons.

La série de sept causeries donne une belle place aux femmes et à la jeunesse. Parmi elles, on retrouve l’auteure jeunesse Cindy Roy (lauréate du Prix littéraire Hackmatack), la vice-présidente du conseil d’administration de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, Clémence Langlois, et l’auteure de la série littéraire l’Avertie,Vanessa Léger (gagnante du Combat des livres 2022).

«Je voulais vraiment apporter une diversité et la jeunesse», déclare la directrice générale de la Société du Monument-Lefebvre, Carole Chouinard.

Le professeur de sciences politiques et chroniqueur Roromme Chantal est de retour pour une causerie sur le conflit en Ukraine. Il avait donné une conférence hors série cet hiver.

«Cet homme-là était si inspirant qu’on m’a (des gens de la communauté) demandé de le réinviter», a poursuivi Mme Chouinard.

Celle-ci rappelle que la salle a été construite en partie pour l’art oratoire. Avec les Causeries du mardi, la direction du monument poursuit donc en quelque sorte la tradition.

Les jeudis sont consacrés à la musique avec la série Musi’cook qui met en vedette des artistes du Sud-est.

«Si quelqu’un veut être stimulé intellectuellement, il peut venir aux causeries mardi soir et si quelqu’un veut juste rigoler un peu et s’amuser qu’il vienne écouter des spectacles les jeudis soirs.»

Le bluesman Mike Parker donnera le coup d’envoi à cette série musicale présentée au Café Culturel. On y propose sept spectacles surtout à saveur country et folk, un genre qui est particulièrement apprécié dans la région, souligne la directrice. Celle-ci tenait aussi à ce que la programmation soit équilibrée entre les hommes et les femmes.

Comme nouveauté cet été, les familles auront droit elles aussi à quelques rendez-vous qui se dérouleront tôt le samedi. La série Petits shows pour les tout-petits mettra en vedette la fée conteuse Féeli Tout (16 juillet et 20 août) ainsi qu’un spectacle de musique traditionnelle avec Jocelyne Bourque et son amie.

Une nouvelle exposition du Club de photo de la Société culturelle de Memramcook et une série d’oeuvres de Michel Thériault seront en montre à compter du 9 juillet au Café Culturel. L’auteur-compositeur-interprète profitera du vernissage (9 juillet) pour faire le lancement de son livre, Le faiseur de chansons, qui vient tout juste de paraître aux Éditions de la Francophonie.

Le 15 août sera à nouveau célébré dans la Vallée. Le Monument-Lefebvre et le Village de Memramcook présentent un spectacle pour les amateurs de musique acadienne avec Réveil suivi du groupe madelinot Suroît.

En plus de toutes ces activités, le Village de Memramcook et la Société culturelle de Memramcook offriront des ateliers et des animations au Café Culturel ou encore sur l’espace extérieur du Monument. Un calendrier complet sera publié d’ici peu.