L’histoire des Noirs célébrée à Miramichi

La collectivité de Miramichi célébrera le Mois de l’histoire des Noirs en organisant une grande journée d’activités familiales le 9 juillet au Carrefour communautaire Beausoleil. Le programme propose, entre autres, un spectacle du musicien et chanteur d’origine congolaise, Blaise LaBamba, qui se produira pour la première fois au Nouveau-Brunswick.

Mieux vaut tard que jamais comme le dit le proverbe. Si le Mois de l’histoire des Noirs se tient en février, les responsables de l’organisme Miramichi Afro Connection ont choisi de présenter leur journée de célébrations en juillet afin de pouvoir la tenir en personne. La célébration du Mois de l’histoire des Noirs est l’événement phare de l’organisme qui en est à son quatrième rendez-vous. En 2021, l’événement s’est déroulé en ligne.

«Nous avons organisé l’activité l’année dernière en ligne, ce fut un succès, mais vu que la plupart des membres sont des bénévoles, l’organisation en ligne n’est pas simple du tout», a expliqué le coordinateur du projet, Lionel Zongo.

L’objectif de ces festivités est de reconnaître la contribution des personnes noires à l’économie et à tous les secteurs d’activités au Canada, mentionne M. Zongo. Cette journée marquée par l’inclusion et l’intégration a également des retombées économiques, soutient le coordonnateur. Des artistes de différentes villes, dont Montréal et Moncton, prennent part aux festivités.

«Tout le monde est bienvenu parce que c’est ça l’objectif de cette célébration, de réunir tout le monde et de faciliter la cohésion entre la population locale et les nouveaux arrivants», a-t-il expliqué.

Des ateliers de danse, de dessins, de maquillage, de tresses africaines et des séances de photographie ainsi qu’un grand marché afro-caribéen sont prévus au programme.

Récipiendaire du Syli de Bronze au Festival international Nuits d’Afrique 2022 à Montréal, le musicien chevronné Blaise LaBamba et son groupe Kotakoli donneront un spectacle haut en couleur, offrant un mélange de rumba et de soukous congolais dans la plus pure tradition.

C’est de la musique très dansante. Celui qui a côtoyé certains grands noms de la musique africaine, dont le Général Defao, sera entouré d’au moins six musiciens sur scène.

«C’est un genre musical qui est très apprécié au Congo et en Afrique en général», a précisé le coordonnateur.

Lionel Zongo estime que ces célébrations pourraient attirer près de 300 personnes. La journée se terminera avec un buffet et une soirée dansante avec DJ Madvibz. Les activités se déroulent de 13h à 22h.