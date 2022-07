Le nouveau directeur d’artsnb estime urgent de reconstruire le secteur culturel

Le nouveau directeur général du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb), Jean-Pierre Caissie, estime que le secteur culturel durement affecté par la pandémie doit être reconstruit. L’augmentation du financement figure parmi ses priorités.

Poète et photographe, Jean-Pierre Caissie, de Moncton, conjugue pratique artistique et travail culturel. Jusqu’à tout récemment, il était directeur adjoint de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB). Il entrera dans ses nouvelles fonctions à la tête d’artsnb, le 11 juillet. M. Caissie considère que ce nouveau poste est une suite logique dans son cheminement professionnel. Il souligne que l’AAAPNB collabore déjà avec artsnb.

Celui-ci rappelle que la pandémie a été une «plaie» pour le secteur des arts et de la culture au Nouveau-Brunswick et au Canada, puisque la plupart des spectacles, expositions, représentations publiques ont été annulés et repoussés, laissant ainsi les créateurs sans revenus.

«Dans le secteur des arts et de la culture au Nouveau-Brunswick, on a perdu trois emplois sur 10 selon Statistique Canada, ce qui veut dire que le secteur doit être reconstruit. Il y a beaucoup de travail à faire. […] Je crois que dans les prochaines années ce sera une grosse tâche», a-t-il affirmé en entrevue.

Le financement d’artsnb qui appuie les artistes dans la création de nouvelles œuvres et l’élaboration de pratiques artistiques repose sur des allocations du gouvernement et le fonds de la loterie.

«Je sais qu’avec la nouvelle planification stratégique, on souhaite aller voir des fondations privées, des donateurs, des commanditaires pour élaborer de nouvelles sources de financement afin d’augmenter le financement aux artistes.»

La planification stratégique sera rendue publique très bientôt, mentionne le nouveau directeur général. La reconnaissance de la profession d’artiste avec une loi et des mesures visant à améliorer les conditions socio-économiques des créateurs constituent aussi une des priorités du Conseil des arts. Il s’agit d’un travail de longue haleine. Les démarches entreprises par les organismes artistiques remontent à plus de dix ans.

En 2014, un groupe de travail du premier ministre sur le statut de l’artiste a été mis sur pied. Celui-ci a présenté son rapport. Un comité de transition a été formé en 2021 afin d’analyser les recommandations du rapport. Le comité prévoit se rencontrer à l’automne.