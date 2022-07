Le retour du Mercredi Show à la Place 1604

Après deux années d’absence, l’incontournable Mercredi Show est de retour à la Place 1604 à Dieppe. Des artistes comme Maggie Savoie, Réveil, les Fireflies, Bruce Daigrepont, Roland Gauvin, La Patente, Daniel Goguen et Laurie LeBlanc figurent à la programmation du

6 juillet au 24 août.

Les groupes La Virée et Moyenne Rig donneront le coup d’envoi à la série de spectacles ce mercredi. Lisa Michaud, agente communautaire à la ville de Dieppe, responsable du projet, est très enthousiaste à l’idée de reprendre cette série de concerts qui attirent de nombreuses familles.

Habituellement entre 500 et 1000 personnes, parfois même davantage, se déplacent pour assister à ces spectacles en plein air qui ont lieu au coeur de la cité acadienne en face du Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Des artistes francophones et anglophones oeuvrant dans divers styles musicaux allant du folk au country en passant par le traditionnel et le rock avec The Tragically Hip Tribute Bobcaygeon, monteront sur la scène du 34e Mercredi Show cet été. Lisa Michaud explique qu’ils essaient de jumeler des artistes émergents avec des musiciens plus établis.

Si le Mercredi Show est un événement familial, il reste que les organisateurs veulent offrir des spectacles pour tous les âges, mentionne l’agente communautaire. Les musiciens sont choisis par les responsables du projet à la suite de la FrancoFête en Acadie et d’un appel public aux artistes.

En cas de pluie, les spectacles sont maintenus pourvu qu’ils puissent être présentés de façon sécuritaire. Si les responsables décident d’annuler en raison du mauvais temps, ce sera annoncé en ligne et sur les réseaux sociaux.

Le Mercredi Show qui se déroule du 6 juillet au 24 août est présenté à compter de 18h30. En 2021, en raison de la pandémie, il n’y a pas eu de Mercredi Show et en 2020, les concerts ont été présentés en ligne.