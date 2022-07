De la musique extérieure cet été à Saint-Louis-de-Kent et Richibucto

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Il y aura de la musique extérieure offerte gratuitement cet été au cœur du village de Saint-Louis-de-Kent ainsi qu’au centre-ville de Richibucto.

C’est tout nouveau cette année, à Saint-Louis-de-Kent. «C’était quelque chose qui était supposé se faire à l’été 2020, puis ç’a tout été annulé», raconte la mairesse du Village de Saint-Louis-de-Kent, Danielle Dugas.

Les autorités municipales ont sauté sur l’occasion pour cet été, étant donné qu’il ne s’est rien passé au cours des deux dernières années en raison de la COVID-19.

Le lancement de cette activité musicale appelée La p’tite weekend débute le 7 juillet avec le chanteur Jean Marc Cormier.

Toutes les soirées musicales du jeudi soir se dérouleront jusqu’au 8 septembre à compter de 19h, à l’ancienne patinoire du village, soit en face du Centre AquaKent.

Une variété d’artistes locaux occuperont la scène tout au long de la saison: Justin Vautour et Remie Allain le 14 juillet, Bourré d’Joie le 21 juillet, Colleen Duguay le 28 juillet, Terry Melanson le 4 août, Frank Williams le 11 août, Scott & Gerald Delhunty le 18 août, Phil Athanase Boudreau le 25 août, Josée Vautour et Denis Blanchard le 1er septembre, et finalement Marc Babin le 8 septembre.

«À Rogersville, ils ont le P’tit frolic le mercredi soir et à Bouctouche ils ont le Gros Tyme des pompiers. On a réalisé que ce sont des choses que le monde aimait», indique Danielle Dugas.

Richibucto

La nouveauté cette année à Richibucto, c’est que la municipalité présente de la musique au centre-ville, c’est-à-dire au nouveau parc Rivière de feu, situé à proximité du quai.

«On a toujours eu de la musique au parc Jardine, mais cette année on aimerait avoir plus d’ambiance sur la rue Main», explique la directrice des loisirs à la Ville de Richibucto, Christine Richard.

La municipalité a inauguré le parc Rivière de feu en 2019. «La fête du Nouveau-Brunswick et la fête des Acadiens, au lieu d’être au parc Jardine, ça va être dans le nouveau parc. On aimerait que les gens puissent profiter de ce parc», informe la directrice des loisirs, étant donné que la population n’a pas pu le faire au cours des dernières années.

Une soirée musicale va avoir lieu le 28 juillet à compter de 19h avec les artistes Carole et Daniel. Le 1er août, dans le cadre de la fête du Nouveau-Brunswick, ce sera au tour de Curtis McKinnon and the Vinyl Sunset d’occuper la scène.

«On débute vers l’heure du dîner (le 1er août) parce qu’on offre des hot-dogs préparés par les pompiers, explique Christine Richard. D’habitude, la musique commence vers une ou deux heures. On essaie d’avoir des jeux gonflables pour les enfants et une belle programmation.»

La fête de l’Acadie, le 15 août, sera animée en musique par Mathieu Arsenault de 14h à 16h. Le 25 août, ce sera en compagnie de Maurice Daigle à partir de 19h. Ces spectacles seront présentés au Parc de la rivière de feu.

Deux autres spectacles seront également offerts au Parc municipal Jardine, soit Heartland le 12 août à 19h ainsi que Chico and the Boys le 4 septembre à compter de 14h.