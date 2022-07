Kirsten LeBlanc chante la parole et la musique des femmes

Figurant parmi les chanteuses les plus prometteuses au pays, la soprano Kirsten LeBlanc, de Moncton, est de retour dans sa région natale pour offrir un concert qui met en lumière des oeuvres composées par des femmes, étant plus rarement jouées.

Les réalisations de Kirsten LeBlanc sont nombreuses. Détentrice d’un doctorat en interprétation de l’Université de Montréal et d’une maîtrise de l’Université McGill, celle qui a étudié auprès de la soprano acadienne Rosemarie Landry est finissante de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.

À l’automne, elle chantera avec l’Opéra de Montréal dans la production Il Trovatore de Verdi où elle tiendra le rôle de Ines. La chanteuse rayonne quand elle est sur scène, la musique l’habite, sa voix ample et puissante a suscité les éloges de la critique. Grande révélation vocale d’après le journal Le Devoir, Kirsten LeBlanc s’est déjà retrouvée parmi les sept meilleurs chanteurs au pays dans un concours canadien d’opéra.

Or la Monctonnienne de 32 ans n’était pas nécessairement destinée à faire carrière en chant puisque sa famille œuvre plutôt dans le domaine scientifique. Elle a d’abord entrepris des études universitaires en science pour s’apercevoir rapidement que cela ne correspondait pas à ses aspirations. La soprano a commencé à chanter assez tard vers l’âge de 17 ou 18 ans en tenant des premiers rôles dans les comédies musicales de son école secondaire. C’est sa professeure de chant, Monette Gould, qui lui a suggéré d’entreprendre des études en musique.

«Elle m’a dit, je pense vraiment que tu pourrais faire une carrière comme chanteuse. J’ai dû convaincre ma famille qui n’était pas très artistique ou musicale. J’ai fini par faire les deux baccalauréats en même temps et j’étais convaincue que la musique était ma passion et c’est ce que je voulais faire avec ma vie.»

Un talent naturel

Quand elle a chanté son premier air d’opéra (encouragée par sa professeure), elle a ressenti une affinité pour cette musique.

Si son talent est naturel, sa voix s’est développée avec les années et le travail. La soprano souligne que les grandes voix prennent du temps à venir à maturité, vers la fin de la vingtaine, révélant ainsi leur ampleur et leur couleur. Pour Kirsten LeBlanc, non seulement la technique vocale est importante, mais aussi l’interprétation et le jeu dramatique.

«C’est quelque chose qui devient de plus en plus important dans notre métier parce qu’il y a 30 ans, c’était plus concentré sur le chant et la technique, mais dans le monde d’aujourd’hui, il faut vraiment se concentrer aussi sur l’interprétation parce qu’il y a tellement de bons chanteurs dans le monde qu’on ne peut pas laisser ça tomber.»

C’est la première fois qu’elle se produit dans cette église à l’acoustique généreuse, elle sera accompagnée au piano de Pierre-André Doucet. En discutant avec le pianiste, elle a choisi de créer un programme d’oeuvres signées par des compositrices.

«Ça m’a intéressé parce qu’elles ne sont pas souvent faites. J’avais déjà quelques œuvres que je voulais faire et c’était le moment d’essayer de faire un programme entièrement féminin. Je n’ai pas tout à fait réussi parce qu’il y a un cycle qui vient d’un compositeur américain Jake Heggie, mais ce sont sur des poèmes d’Emily Dickinson.»

Le programme qui couvre différentes périodes inclut des pièces contemporaines de la compositrice canadienne Cecilia Livingstone et plusieurs musiques de l’époque romantique en allemand et en français créées par des compositrices telles que Fanny Hensel Mendelssohn et Pauline Viardot. «Mon but à chaque fois que je chante, c’est soit de toucher ou de communiquer quelque chose avec le public.»

Elle est ravie de revenir dans sa région pour présenter ce concert devant sa famille et ses proches.

«C’est quand même le fun parce que j’ai beaucoup de famille ici et ils ne sont pas tous capables de venir à Montréal. Quand je joue des rôles à l’opéra, ce n’est pas juste moi qui chante. J’aime ça être capable de partager ce côté de ma vie avec ma famille.»

Le concert est présenté ce jeudi à 19h à l’Église historique de Barachois. La clarinettiste Shinie Wagaarachchi, âgée de 12 ans, assurera la première partie du concert dans le cadre de la Série jeunes artistes. Lauréate de nombreux prix à l’international, elle interprétera deux mouvements de la sonate pour clarinette de Camille Saint-Saëns.