Les Belles-sœurs: une distribution 100% acadienne à Caraquet

Cet été, une distribution 100% acadienne de l’adaptation musicale des Belles-sœurs de Michel Tremblay sera portée sur la scène du Centre culturel de Caraquet.

Pour célébrer la saison estivale, le Théâtre populaire d’Acadie met en scène du 20 juillet au 12 août le spectacle des Belles-sœurs de Michel Tremblay, plus précisément la célèbre adaptation musicale mise en scène en 2010 par René Richard Cyr sur une musique composée par Daniel Bélanger.

Ce qui rend cette production unique est le fait que toutes les actrices, musiciens et membres de l’équipe technique sont des Acadiens.

L’équipe de l’Acadie Nouvelle a pu se rendre à une répétition spéciale à la Boîte-Théâtre. Elle était destinée aux médias qui ont pu assister aux premières minutes de la pièce. Cette initiative est portée par nulle autre que l’assistante de René Richard Cyr sur la production originale, Lou Arteau.

Très impliquée en Acadie, elle a proposé à son ami, le directeur artistique et codirecteur du Théâtre populaire d’Acadie, Allain Roy, de produire la pièce en Acadie alors qu’elle était en fin de carrière et que des reprises ont commencé à être produites dans d’autres pays.

M. Roy est accompagné de Nathalie Renault, directrice musicale et pianiste pour le spectacle.

Les autres musiciens sont Monica Lang à la direction du chœur, à la contrebasse et à la basse, Nokomi Ouellet aux percussions et à la batterie et Jesse Mea aux claviers, à l’accordéon et au trombone.

Une équipe soudée

La distribution acadienne réunit Mélanie Leblanc, Sandra Le Couteur, Gail Leblanc Desroches, Anne Godin, Karène Chiasson, Nancy Breau, Mélanie Roy, Sylvie Martin, Claire Normand, Florence Brunet, Frédérique Cyr-Deschênes et Diane Losier.

Les douze comédiennes font preuve d’un grand enthousiasme de jouer une pièce aussi prestigieuse, notamment pour Sandra Le Couteur, l’interprète de Rhéauna Bibeau, puisque l’œuvre de Michel Tremblay a une grande influence sur sa carrière.

Mélanie Leblanc, qui interprète Pierrette Guérin, est elle aussi ravie. «C’est magique, déclare-t-elle. Avoir la chance de jouer un personnage iconique du théâtre canadien, c’est inouï.»

Et si certaines des comédiennes ont de l’expérience dans le chant et la musique, pour d’autres ce sera une première expérience lyrique sur scène, ce qui représente un sacré défi qui est vite réglé par la cohésion de l’équipe.

«Il y a tellement de complicité entre tout le monde, raconte Sylvie Martin, l’interprète de Rose Ouimet. Il y a un sentiment d’entraide et une volonté que tout le monde soit confortable et bien dans ce qu’il font. On est là pour tout le monde.»

Le résultat final a beaucoup impressionné Allain Roy. «La première fois qu’on a entendu tout le blend de ces voix-là ensemble, on était wow, c’est vraiment impressionnant», a-t-il confié.

Dans tous les cas, toute l’équipe a très hâte de jouer devant le public de Caraquet.

«Il fait beau à Caraquet. On est bien ici, c’est un beau lieu de travail», a conclu Sandra Le Couteur.

S’il y a un aspect des Belles-sœurs que les actrices et l’équipe de production aiment particulièrement, c’est que la pièce a su traverser les frontières et les époques, notamment en ce qui concerne la condition des femmes. – Acadie Nouvelle: David Simard-Jean

Une pièce intemporelle et universelle

S’il y a un aspect des Belles-sœurs que les actrices et l’équipe de production aiment particulièrement, c’est que la pièce a su traverser les frontières et les époques, notamment en ce qui concerne la condition des femmes.

Un moment qui est frappant et très d’actualité en cette période est lorsqu’un personnage pense à se faire avorter, un sujet qui était déjà très controversé dans les années 1960.

«Il y plein de choses dans cette pièce-là aujourd’hui qu’une jeune femme de 19 ans peut avoir vécu ou est en train de vivre, comme d’autres femme d’un certain âge ou d’une autre génération», affirme Nathalie Renault.

La pièce originale des Belles-sœurs a fait le tour du monde et a été traduite dans près de 30 langues comme l’anglais, l’italien ou le yiddish.

La version musicale dirigée par René Richard Cyr a été jouée pendant près de huit ans et a elle aussi été reprise dans d’autres pays comme la France ou le Brésil.