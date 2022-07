Anne Godin raconte sa passion pour le conte

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Anne Godin se passionne pour le conte. Celle qui, pendant 32 ans, a été au microphone de la radio de Radio-Canada Acadie, emprunte une nouvelle voie artistique lui permettant de renouer avec le public.

«J’ai vraiment trouvé ma place dans ce milieu de conteurs. C’est comme une famille. On n’est pas beaucoup, mais on s’entraide beaucoup, y a pas de jalousie. On est très proche. Durant la pandémie, on a fait des collectifs virtuels avec plusieurs conteurs à travers le Canada», a déclaré la conteuse Anne Godin, en entrevue, vendredi, quelques heures avec son spectacle à Tracadie.

Membre de l’organisation nationale des conteurs du Canada et du Regroupement du conte au Québec, Anne Godin aspire à offrir des spectacles un peu partout au pays. Chaque année, les conteurs professionnels du pays se retrouvent dans une convention nationale. Elle s’y sent comme en famille.

Depuis trois ans, l’ex-animatrice fait son chemin dans l’univers du conte en participant à plusieurs événements collectifs. Cet intérêt pour cet art de la parole et de proximité remonte à son enfance quand elle écoutait l’émission Fanfreluche.

«Les gens me demandaient qu’est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande, je répondais je veux être Fanfreluche. Ma mère disait voyons c’est pas un métier.»

Il faut dire qu’elle a un peu le conte dans le sang, sa grand-mère et son grand-père étaient d’excellents conteurs.

Des légendes acadiennes

Lorsque le temps de la retraite est venu, elle a eu envie de plonger dans l’univers des légendes. Ne pouvant pas voyager en raison de la pandémie, elle a décidé de mener des recherches dans les collections de légendes du Musée acadien et du Centre d’études acadiennes.

«C’est vraiment un trésor qui est là et qui dort. Avec l’aide de Robert Richard, l’archiviste et spécialiste des légendes, j’ai fouillé dans les collections comme celles de Georges Arsenault, du Père Anselme Chiasson et de Catherine Jolicoeur et j’ai écouté plusieurs versions.»

Elle a réécrit certaines de ces légendes pour les raconter dans son spectacle. Durant la pandémie, elle a fait deux soirées de légendes virtuelles avec le Musée acadien qui ont bien fonctionné, pour ensuite s’engager dans l’organisation du Festival Parlures d’icitte à Memramcook. Elle sera d’ailleurs l’une des principales conteuses du festival cet automne. La conteuse acadienne a choisi de présenter ses spectacles uniquement en français, contrairement à d’autres qui le font dans les deux langues.

«Je parle beaucoup de l’Acadie, je fais la promotion du patrimoine acadien et je me sens plus à l’aise en français et je fais ce nouveau métier vraiment par plaisir.»

Anne Godin souhaite transmettre le patrimoine acadien, rappelant comment les conteurs étaient importants autrefois en Acadie. Les conteurs qui se promenaient d’un village à l’autre jouaient un peu le rôle du téléroman d’aujourd’hui, note-t-elle.

«J’essaie de transmettre notre patrimoine, nos légendes, c’est quelque chose que je pense qu’il ne faut pas oublier. C’est notre histoire. Je parle aussi de notre langue acadienne… c’est un spectacle où on a beaucoup de plaisir, on rit, mais en même temps c’est nous, c’est l’Acadie.»

Une tradition qui se perd

Aujourd’hui, on peut compter les conteurs sur les doigts d’une main. La tradition s’est perdue avec le temps. Or au Québec, le conte revient de plus en plus en force, Fred Pellerin ayant certainement contribué à cette recrudescence, estime l’artiste acadienne.

«On a le téléphone, l’internet, on est tellement entouré d’électronique, mais avec le conte tu es juste en face du conteur puis tu fais tes propres images dans ta tête. C’est toujours ça que j’ai aimé depuis Fanfreluche.»

Elle s’ennuyait aussi de la rencontre avec le public. Son spectacle intitulé Je te raconte, se veut intimiste pour les petites salles. Elle tient d’ailleurs à conserver cette formule pour avoir un véritable partage avec les spectateurs. Divisé en deux parties, le premier segment est plutôt personnel, tandis qu’en seconde moitié, elle enfile sa perruque bleue pour jouer le rôle d’Anna la sorcière.

Celle qui a toujours fait partie de collectif, offre son premier spectacle solo en fin de semaine à Tracadie et à Shippagan. Elle confie être un peu stressée, même si elle a l’habitude d’être sur la scène devant un public.

«C’est mon premier spectacle toute seule. Je n’ai jamais fait ça. Je me suis dit j’ai 65 ans, je suis complètement folle, dans quoi je me suis lancé, mais je me dis que je n’ai rien à perdre.»

Après Tracadie, son spectacle est présenté ce samedi à la P’tite église de Shippagan à 20h. Anne Godin offrira aussi des spectacles notamment à Bécancour au Québec et à Bouctouche plus tard cet automne. Elle a été invitée également à conter à la Maison de l’Acadie au Poitou en France en août 2023.