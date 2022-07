Carl Philippe Gionet dévoile son amour pour la peinture

Le pianiste Carl Philippe Gionet multiplie les formes d’art. Après avoir publié un premier récit poétique, Icare, il présente sa première exposition de tableaux. De grandes peintures abstraites en noir et blanc, sur panneaux de bois, inspirées par la nature.

Carl Philippe Gionet est d’abord connu comme pianiste. Originaire de Caraquet, l’artiste se produit au Canada tout comme sur la scène internationale, notamment en Italie où il enseigne le piano. Avec cette première série de tableaux, on découvre une nouvelle facette de l’artiste; son grand amour pour la peinture.

«Si je n’avais pas été bon au piano, c’est probablement ça que j’aurais fait. […] Dans ma vie, j’aurais probablement préféré les arts visuels parce que je suis quelqu’un qui est visuel, assez solitaire en fait. En musique, on est un petit peu plus grégaires», a-t-il raconté en entrevue.

Il aime le côté «monacal» et méditatif de la peinture. Il peint depuis très longtemps, mais comme le piano classique exige énormément de temps et de pratique, il a dû laisser de côté les arts visuels. Il a déjà présenté des œuvres en multimédia et de la vidéopoésie, mais c’est la première fois qu’il expose ses tableaux. Il y a quelques années, il a repris ses pinceaux, ayant un peu plus de liberté pour se remettre à la peinture.

«Je me suis mis à ça lentement, mais finalement ça a été comme un tsunami, tout à coup, je suis maintenant représenté par Daniel Chiasson (galerie Art-Artiste).»

Il fabrique ses panneaux de bois lui-même avec son père dans son atelier. S’il a choisi ce matériau, c’est qu’il est moins fragile que la toile. Cela lui permet d’aller plus en profondeur.

«Ça me permet de travailler plus physiquement, plus dans le geste, le grattage et de pouvoir y aller à fond. Je travaille beaucoup par superposition, puis un moment donné, j’aime beaucoup retirer des parties de ce que je fais pour pouvoir aller chercher ce qui était dessous, puis le lin ne permet pas cette liberté-là parce qu’aussitôt qu’on pousse un peu dessus, ça prend la forme de l’instrument.»

Amateur de l’art du Moyen-âge et de la Renaissance où la peinture se faisait sur bois, il apprécie la façon dont ce matériau vieillit. Ironiquement, le peintre-pianiste travaille dans le silence absolu.

«Y a pas de radio dans la maison, je n’ai pas de télévision ça fait 20 ans, je n’écoute presque pas de musique parce que j’en fais tellement qu’à un moment donné il faut que ma tête puisse se concentrer sur la musique que je suis en train d’apprendre dans mon cerveau plutôt que d’écouter.»

Pour travailler, il a besoin de se concentrer et de trouver cet espace intérieur sans être trop influencé par ce qu’il y a autour. «Ça me permet d’aller chercher des choses que j’ai absorbées et qui se transmettent dans l’oeuvre par l’intérieur et non pas de copier ce que je vois de l’extérieur.»

L’artiste estime que la nature ressort de ses peintures. Il faut dire qu’il aime être dehors.

Une contrainte inspirante

Le contraste entre le noir et le blanc lui plaît, ainsi que la contrainte qui l’oblige à bien définir chaque élément, sinon tout peut devenir gris.

«Pour moi, c’est quelque chose que j’aime explorer, mais éventuellement, peut-être qu’il y aura de la couleur, mais pour le moment, je ne sens pas que je suis rendu à la fin de m’amuser avec ce contraste-là et voir comment ça peut s’accrocher sur le bois.»

Le galeriste Daniel Chiasson qui le représente souligne que le noir et le blanc offrent des possibilités infinies d’interprétation. La lumière jaillit de ce contraste. «L’œuvre est ouverte à l’émotion, c’est tout ce qui importe. À nous d’en franchir le seuil.»

L’exposition de Carl Philippe Gionet est présentée du 9 juillet au 10 septembre au Centre des arts Circolo à Campbellton. Le vernissage se tient ce samedi 9 juillet lors d’un 5 à 7.

Carl Philippe Gionet qui a plusieurs projets cet été réalisera un vidéopoème au Festival de poésie de Caraquet et participera à une résidence en musique et en art visuel au Musée d’art de Joliette à la fin du mois d’août.