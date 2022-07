À 81 ans, Alma Poirier lance un livre qu’elle ne voulait pas au départ

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Alma Poirier de Rogersville n’aurait jamais cru qu’un jour, un livre écrit par elle-même deviendrait disponible dans le monde entier. C’est pourtant bien le cas.

Le recueil de 139 pages intitulé Trois écoles de Rogersville: Les défis d’une enseignante au Nouveau-Brunswick a été écrit sous la plume d’Alma Poirier, qui est retirée de l’enseignement depuis 26 ans.

À l’origine, l’enseignante à la retraite n’avait pas préparé ses fichiers dans le but de les publier. Au contraire. «Quand j’ai vu le livre, il était terminé. J’ai manqué mourir», dit-elle en riant.

«Je faisais ça pour passer mon temps, et pour le plaisir d’écrire depuis que j’étais jeune, jusqu’à 2022», explique la dame de 81 ans.

Lorsqu’elle a mis un point final à son travail, elle ne voulait pas en faire un livre, mais en même temps elle s’est dit: «C’est comme de valeur. Ça va finir dans un tiroir.»

Elle a livré cette information sans prétention. «Je ne suis pas écrivaine, dit-elle. Je le faisais pour le plaisir de revivre toutes ces années-là pour moi-même. J’ai enseigné pendant 35 ans et j’ai adoré enseigner. J’ai vraiment aimé ça», confie-t-elle.

«Je trouvais que ce n’était pas assez professionnel pour faire un livre, déclare-t-elle, car je n’écrivais pas pour personne, j’écrivais pour moi.»

Un ami du couple, Len Babin, voulait lire le tout. «Lui, il n’a pas juste lu», précise l’ex-enseignante. En fait, Len Babin s’est improvisé éditeur en organisant toute l’information reçue pour préparer un livre.

Len Babin et sa conjointe sont amis depuis 46 ans avec le couple formé de Fernand et Alma Poirier. L’ex-enseignante a été agréablement surprise par le résultat final publié sur le site d’Amazon.

Les jeunes à qui elle a enseigné à Rogersville sont très intéressés par son recueil. «Même ce matin, j’ai encore eu un message sur Messenger. Ils sont contents», reconnaît-elle.

Selon l’auteure, le volume contient plusieurs photos. Il remonte à l’époque où la mère d’Alma Poirier allait à l’école, soit vers 1926. Elle a ensuite enchaîné avec l’époque où elle allait elle-même à l’école.

Ce n’est pas un hasard si dans le titre de son livre, elle a ajouté «Les défis d’une enseignante au Nouveau-Brunswick». En effet, lorsqu’elle a débuté l’enseignement, elle le faisait avec une licence locale. «J’ai commencé avec le poêle à bois, l’eau chez le voisin et les toilettes dehors», raconte-t-elle.

«J’ai commencé en 1926 avec Shediac Ridge jusqu’à la dernière école où je suis passée, c’était W.-F.-Boisvert qui a fermé en 2018. Je n’étais plus là mais j’ai quand même vu la fermeture, témoigne-t-elle. C’est comme ça que je termine.»

Elle est allée au couvent de Tracadie, alors elle en fait également mention dans son ouvrage.

«Dans la grande région de Rogersville, il y avait des rangs: Pleasant Ridge, Shediac Ridge, Ouest-Rosaireville, Rosaireville. Moi je suis native de Shediac Ridge», explique l’enseignante à la retraite.

Arrivée du livre

Le 31 mars dernier, Len Babin est débarqué à Rogersville et a dit à Alma Poirier: «Je t’ai amené un cadeau.»

«Moi j’ai ouvert ça et j’ai vu le livre, mentionne l’ex-enseignante. J’ai dit: oh non, confesse-t-elle en riant. Ça été un choc.»

«L’idée n’était pas mauvaise, précise-t-elle. C’est juste moi qui n’était pas capable d’accepter ça tout de suite.»

«C’était plutôt un livret d’information», informe-t-elle, en rapport à la façon dont elle a conçu ses écrits. Avant qu’il soit publié, elle avait préparé cinq fichiers.

Len Babin lui a dit: «Alma, je pourrais mettre tout ça dans un document. Ça te ferait un souvenir.»

«Moi j’ai pensé que c’était ça qu’il allait faire, raconte l’ex-enseignante, mais ce n’est pas ça qui est arrivé, il a fait un livre», énonce-t-elle en riant.

Alma Poirier a enseigné dans la grande région de Rogersville, de la première à la sixième année. «Les premières années, j’avais six niveaux dans ma classe. Les années d’ensuite je suis tombée avec trois niveaux. Lorsque je suis retournée enseigner à W.-F.-Boisvert, là j’avais juste la cinquième année et je l’ai fait pour 25 ans. J’ai terminé mes années d’enseignement comme ça.»

L’auteure dit recevoir de bons commentaires à propos de son volume, surtout de ses anciens élèves. Elle commence à réaliser qu’il est bien accueilli. Elle reconnaît que son recueil contient beaucoup d’informations, dont le nom de tous ses élèves qui sont décédés depuis 1959.

Alma Poirier est née à Shediac Ridge en 1941. Elle est devenue enseignante malgré ses défis. Elle a enseigné pendant 35 ans et six mois.

En parlant avec l’éditeur

Len Babin est par la force des choses devenu l’éditeur du livre de Mme Alma Poirier.

«Moi et mon épouse nous connaissons Alma et son époux Fernand depuis 46 ans», confie Len Babin.

Aussitôt qu’il a commencé à lire les cinq dossiers word d’Alma Poirier, remplis d’informations et de photos, il s’est dit en lui-même: «Ça c’est important!» Pour lui, il fallait trouver une façon de partager cette information avec la famille, les gens de Rogersville et d’ailleurs.

«Je suis un amateur du système Amazon Kindle, indique Len Babin. J’ai commencé à penser, est-ce que Kindle permet la publication de livres autopubliés?» La réponse était oui.

«Je me suis mis à travailler là-dessus, sans rien dire à Alma, avoue l’éditeur du livre. En dedans de quelques heures, on avait un livre de publié sur Amazon pour le monde entier», affirme-t-il.

Len Babin était membre de la GRC à l’époque où il a été muté à Rogersville en 1975. C’est là que les couples ont fait connaissance. Lui et son épouse vivent maintenant à Calgary en Alberta.