La caboche pleine: découvrir l’histoire de Memramcook dans une jolie promenade en forêt

Le spectacle de théâtre déambulatoire, La caboche pleine, qui met en valeur le patrimoine vivant de la Vallée de Memramcook connaît un début très prometteur. Les quatre premières représentations au Parc Leblanc ont affiché complet, au grand plaisir des concepteurs, des comédiens et de l’auteure Patricia Léger.

En suivant l’accordéoniste Philippe Chevarie et le personnage de Lucien surnommé Paricitte (Fabien Melanson) à travers les sentiers du Parc Leblanc, les spectateurs découvrent des trésors de l’histoire orale de Memramcook. Cette pièce de théâtre mise en scène par Stacy Arseneault, incarnée par 19 comédiens et musiciens adultes et enfants, amateurs et professionnels, a séduit le public. Pour chaque représentation, une trentaine de spectateurs, au maximum, est invitée à entrer dans le cortège.

«Je trouve que c’est ingénieux comme spectacle, de faire ça dans la nature et de réussir à rassembler autant d’éléments dans un spectacle tout en se baladant», a exprimé une spectatrice, Huberte Gautreau, à l’issue de la représentation dimanche.

Si certaines histoires sont bien connues du public, d’autres le sont peut-être un peu moins. L’ensemble de l’œuvre fait généralement sourire, bien que certaines scènes s’avèrent plus touchantes. Pour plusieurs spectateurs, c’est une première expérience de théâtre déambulatoire en plein air.

«J’ai trouvé ça original. C’est la première fois que j’assistais à ce genre de théâtre. J’avais hâte de voir, je suis vraiment contente. C’est une belle expérience. J’ai aimé les acteurs, j’ai aimé qu’ils aient inclus des enfants, ça faisait un beau spectacle qui peut être familial. Les histoires étaient intéressantes», a commenté Johanne Perron.

Au-delà des grands noms ayant marqué l’histoire de la région, tels que Roméo LeBlanc, mère Marie-Léonie, Les Petites Soeurs de la Sainte-Famille, Pascal Poirier, père Lefebvre, il y a aussi des fermiers, des bûcherons, des enfants, des femmes qui ont forgé la communauté de la Vallée.

Benoit Belliveau dans le rôle d'Eugène. Fabien Melanson dans le rôle de Paricitte (Lucien).

La pièce se déploie en 11 scènes différentes. Le public suit le périple de Paricitte, un homme un brin fantaisiste, un peu artiste qui a la tête pleine d’histoires. L’action se déroule en 1967 et ce dernier se souvient de plusieurs anecdotes qu’on lui a racontées au cours des dix dernières années. Ces récits qui nourrissent son imaginaire prennent vie devant nos yeux. Soeur Irène (Anne Caissie), le jeune Eugène à Joe (Benoit Belliveau) qui apprend à jouer de l’accordéon, Ken (Marcel LeBlanc) qui se confesse à son épouse au sujet de l’incendie du collège, Willie (Roméo Belliveau), Lauraine (Lise-Anne Beaulieu-Bourque) pour qui Paricitte a un faible et la jeune Patricia (Audrey Woods) figurent parmi les personnages de cette pièce.

Dans sa jeunesse, Patricia Léger n’habitait pas très loin du Parc Leblanc et elle aimait y jouer après l’école.

«Je ne restais pas loin, c’était comme un terrain de jeu pour moi, donc de venir avec les spectateurs et de voir du monde qui s’amuse, la beauté du soleil à travers les feuilles, j’adore ça», a partagé l’auteure.

La pièce est composée d’histoires et d’anecdotes réelles agrémentées d’un peu de fiction, autour d’une variété de thèmes: l’amour, les relations entre les Français et les Anglais, la différence, la famille, la mort, l’enfance, la musique, la vie quotidienne, le travail. Pour écrire cette pièce, Patricia Léger a réalisé des entrevues avec des aînés de Memramcook. Le spectacle se termine par l’organisation d’un pique-nique et d’une séance en souvenir de la première convention nationale de l’Acadie en 1881. Deux camps s’opposent sur le choix de la date de la fête nationale de l’Acadie entre le 15 août et le 24 juin. Pour imaginer cette scène, l’auteure a puisé dans les vrais discours de Pascal Poirier et du père Bourgeois.

Le directeur de la Société culturelle de Memramcook, Erick Doucet, est très satisfait de ces premières représentations. Le public est conquis, les comédiens sont heureux et le temps a été magnifique. Dans l’ensemble, les spectateurs sont bien guidés à travers le parcours d’un peu plus d’une heure.

Quelques petits éléments restent à être peaufinés, mais dans l’ensemble le spectacle se déroule bien, malgré le lot de défis que cela comporte de présenter une pièce de théâtre en plein air où le public se déplace d’un lieu à l’autre. Même si la finale aurait pu être un peu abrégée, c’est un spectacle qui vaut le détour.

Fabien Melanson (Paricitte) et Lise-Anne Beaulieu-Bourque (Lauraine) dans une scène du spectacle La caboche pleine. Fabien Melanson (Paricitte) dans une scène du spectacle La caboche pleine. Une scène ou l'on aperçoit Pascal Poirier et le père Bourgeois, dans le spectacle La caboche pleine. Fabien Melanson dans le rôle de Paricitte (Lucien) dans un des sentiers du Parc Leblanc.

Un rêve devenu réalité

Pour Fabien Melanson qui incarne Paricitte, c’est un rêve qui se concrétise. Originaire de Cap-Pelé, le comédien établi à Halifax qui travaille dans le domaine du cinéma comme monteur n’a pas joué au théâtre depuis 20 ans. Quand il a vu l’annonce, il s’est dit voilà ma chance.

«À Halifax, des casting en français, il n’y en a pas souvent donc je me bats tout le temps avec les anglophones et comme j’ai un accent français des fois, ça gâche la partie. Quand j’ai vu l’annonce pour ce rôle, j’ai dit celui-là je vais l’avoir, il cherchait quelqu’un avec un accent du sud-est», a raconté Fabien Melanson qui a passé les auditions à Memramcook.

«Je me pince encore, je ne pensais pas que j’allais avoir le rôle.»

L’aventure est intense puisqu’il doit demeurer dans la peau de son personnage pendant environ une heure et 20 minutes devant un public à proximité, dont la configuration change en fonction de la scène et du lieu.

S’il est l’un des seuls acteurs professionnels du spectacle, Fabien Melanson estime qu’ils sont tous professionnels et adore travailler avec des comédiens de différents âges. Il ressent quelques similitudes avec son personnage.

«Comme un comédien acadien en situation minoritaire à Halifax, je me sens marginalisé un peu comme le personnage que je joue.»

La pièce est présentée à nouveau les 30 et 31 juillet, les 6 et 7 août et les 20 et 21 août, à raison de deux représentations par jour (13h et 15h).

La vente de billets se déroule très bien, au dire d’Erick Doucet.