Le Festival de danse en Atlantique dévoile sa programmation

Contemporain, ballet, jazz, urbains, gigue et folklores sud-américains; plusieurs styles et cultures marqueront le 17e Festival de danse en Atlantique (adFda) à Moncton qui accueillera plus de trente artistes de différentes régions du pays, du 11 au 21 août.

Les organisateurs ont dévoilé, mardi, l’ensemble de la programmation qui se veut variée, incluant des spectacles extérieurs, en salle, des expositions, du cinéma, des ateliers et des classes de maître. Il s’agit un peu d’un retour aux années avant la pandémie.

«Elle [la programmation] est beaucoup plus complète que les deux dernières années. C’est bonifié surtout avec le Vélo Fiesta et le trajet déambulatoire qui est gratuit. Je pense qu’il y a un bon équilibre et qu’on couvre tous les aspects de la présentation en danse», a déclaré la directrice du Festival, Chantal Cadieux.

L’événement prendra son envol le 11 août avec une exposition de photographies de danse réalisée par Sasha Onyshchenko, un ancien danseur du Ballet atlantique Canada. Établi maintenant à Montréal, le photographe exposera une vingtaine de photographies de danseurs canadiens qui évoluent au sein de différentes compagnies.

Au menu du festival, un spectacle unique en son genre, Vélo Fiesta, qui met en scène quatre danseurs d’origine sud-américaine dans un collage de chorégraphies festives de différents pays. Ce spectacle sera présenté à neuf reprises dans trois parcs à Moncton et Shediac.

«Ça se fait dehors dans le parc et ce qui est vraiment cute, c’est qu’ils arrivent sur des bicyclettes décorées et ça attire des gens. Ils dansent et invitent les gens à danser. C’est léger et le fun. Ça intègre nos diverses cultures.»

Cette formation sera, entre autres, en spectacle le 15 août au Parc du Sommet avant le départ du Tintamarre.

Deux spectacles en salle, au théâtre l’Escaouette, sont prévus au programme, dont la première mondiale de la pièce de danse contemporaine À bout de bras de la compagnie montréalaise Parts+Labour Danse.

«C’est un spectacle solo. On va être les premiers à voir la pièce.»

La trilogie Local Time mettant en lumière des œuvres de divers horizons est également à l’affiche du festival. Julie Goguen-Carpentier et Claudie Forbes présenteront Dialogue, tandis que Charles Brecard, spécialisé en b-boying et danses urbaines, offrira une pièce plutôt acrobatique. À ce programme, s’ajoute un œuvre en danse contemporaine Décohérence de Chantal Baudouin et Jessie Garon.

Le festival revient avec son Trajet déambulatoire qui comprend six chorégraphies dansées par plusieurs interprètes. Le trajet depuis le Marché de Moncton sera offert à trois reprises.

Le programme comprend également des ateliers découverte et des classes de maître.

Le festival présente un film sur la danse En corps de Cédric Klapisch.

«C’est un film qui vient tout juste de sortir, un film grand public à propos d’une danseuse qui essaie de faire carrière et qui a des problèmes de blessure.»

Les défis

Comme chaque année, les organisateurs du festival doivent composer avec un budget plutôt serré. Somme toute, Chantal Cadieux estime que la situation financière est meilleure cette saison, même si le festival ne dispose pas d’un financement annuel et qu’il doit chaque année refaire des demandes de subventions.

Chantal Cadieux privilégie la diffusion de la danse sur la scène nationale, estimant que les produits canadiens ne tournent pas suffisamment en région.

«C’est pour ça que notre festival est là. Il y a beaucoup de bons produits canadiens. La difficulté des compagnies de danse au Canada, c’est qu’il faut qu’ils aient quatre ou cinq événements dans le même coin pour répartir leurs frais. C’est aussi la difficulté dans les Provinces atlantiques de faire tourner des produits et je crois que ça va être pire parce que tout est reporté et le monde va prendre des trucs moins risqués financièrement», soulève-t-elle.

La question du transport des artistes constitue un défi pour les festivals cette année, estime la directrice du ADFDA. Avec les problèmes que traverse le transport aérien, les organisateurs espèrent que les artistes pour qui ils ont payé le déplacement pourront se rendre à destination.