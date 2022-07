Chante ton centre célèbre l’oeuvre de Daniel Léger

Plus d’une centaine d’enfants ont chanté à l’unisson avec Daniel Léger dans le cadre du projet communautaire Chante ton centre à Dieppe. L’auteur-compositeur-interprète de Saint-Thomas confie qu’il n’oubliera jamais cette expérience unique.

«Quand j’ai été approché [par le Centre des arts et de la culture de Dieppe], premièrement j’étais honoré. Les enfants ont appris mes chansons. Ça fait que pour moi, c’était comme passer le flambeau quelque part», a déclaré en entrevue Daniel Léger.

Réunissant plus de 115 élèves de Dieppe, Moncton et Memramcook, Chante ton centre célèbre sa musique. Au cours de l’hiver et du printemps 2022, les groupes ont apprivoisé six chansons du répertoire de l’artiste en vedette, dont Mosaïque et Seul ensemble tirée de son plus récent album Blues et Cowboy. Certaines pièces sont chantées par l’ensemble des chorales, tandis que d’autres sont interprétées par les élèves d’une école en particulier. La sélection comprend Bûche bûche, Le fantôme de Jim Crow, Chanceux pareil et Le dernier bateau de l’Île d’Entrée. Daniel Léger explique que le choix des pièces s’est fait avec François Émond qui a réalisé les arrangements musicaux. Ils ont sélectionné des chansons d’un peu tous ses albums ainsi qu’une œuvre inédite, Mosaïque, qui reflète l’esprit du projet.

«C’est pour dire qu’on est une belle mosaïque malgré nos différences.»

Chacune des pièces transmet un message d’espoir ou une réflexion sur divers sujets: le racisme, l’histoire ou encore l’isolement pendant la pandémie dans Seul ensemble qui ouvre le spectacle diffusé en ligne. Ayant fait ses études en éducation, l’artiste a un intérêt pour la pédagogie. Le projet Chante ton centre permet donc de conjuguer ses passions: la musique et l’enseignement.

«Les élèves ont eu la chance de poser des questions par rapport aux chansons. Il y a un aspect pédagogique… C’est ma niche. J’aime aller dans les écoles pour parler de mes passions, l’énergie des élèves me donne de l’énergie aussi. C’était un échange intéressant. C’est quelque chose que je n’oublierai pas.»

Daniel Léger est l’artiste à l’honneur du projet Chante ton centre. – Gracieuseté

Une nouveau format

Le projet a pris une nouvelle forme cette année, en raison de la pandémie. Le musicien et les élèves ont dû composer avec les mesures sanitaires, afin de maintenir une distance. Daniel Léger a enregistré son spectacle à la Grange du chaviré sur sa propriété à Saint-Thomas.

Par la suite, la captation des prestations des élèves a eu lieu au Centre des arts et de la culture de Dieppe, organisateur du projet. Des élèves des écoles Anna-Malenfant (Dieppe), Saint-Henri (Moncton) et Abbey-Landry (Memramcook) ont pris part au projet.

Le concert virtuel peut être vu sur YouTube.

Par ailleurs, l’auteur-compositeur-interprète offrira quelques spectacles cet été. Il sera, entre autres, au restaurant Euston Park à la Plage Parlee à Shediac, ce jeudi et à la Terrasse à Hert au Pays de la Sagouine, ce vendredi. En concert, il fait un survol de tous ses albums.

L’artiste qui a aussi une projet de film en développement avec l’ONF sera de la distribution du grand spectacle télévisé du 15 août à Pubnico en Nouvelle-Écosse. Originaire de Saint-Antoine, l’artiste multidisciplinaire a produit cinq albums solos (La route m’appelle, Équilibre, Chaviré, Groundé, Blues et cowboy). Il a publié un livre Objectif Katahdin et réalisé trois documentaires. Il est le lauréat du Gala de la chanson de Caraquet de 2002 et l’auteur de la chanson thème du Congrès mondial acadien de 2009. Il est récipiendaire du prix Édith Butler en 2013.