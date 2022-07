Festival Inspire: cinq nouvelles murales à Moncton

Après avoir visité quatre villes au Nouveau-Brunswick, l’équipe du Festival Inspire est de retour à Moncton où cinq nouvelles murales seront réalisées. Une foule d’activités touchant à diverses disciplines artistiques, dont la création d’une couverture géante intergénérationnelle, figurent aussi au programme de l’événement jusqu’à samedi.

Le Festival d’art urbain bat son plein depuis lundi. Les muralistes en provenance de cinq différentes régions du monde (Moncton, Pays-Bas, Espagne, Mexico et Montréal) ont entamé leur création et les œuvres commencent à prendre forme. Les murales doivent être terminées samedi, puisque l’équipe repart sur la route la semaine prochaine vers Charlottetown.

Le muraliste néerlandais Eelco, un artiste chouchou du festival, en est à sa quatrième participation à l’événement. Il a réalisé, entre autres, les murales de l’école Edith Cavell et du Manoir (Castle manor) à Moncton, ainsi que des œuvres à Saint-Jean et Woodstock en mai dernier. Cette fois, il s’attaque à un large mur derrière l’Hôtel Canvas au centre-ville.

L’Acadie Nouvelle l’a rencontré alors qu’il en était à sa troisième journée de création. Eelco admet que la composition représente un certain défi en raison de la taille du mur. Il a choisi de réaliser une fresque qui fait écho aux œuvres qu’il a créées à l’intérieur de l’hôtel. Des animaux, des personnages et des paysages un peu surréels composent son immense murale.

L'artistes Eelco travaille à la réalisation d'une nouvelle murale au Festival Inspire à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une partie de la murale de l'artises Eelco au Festival Inspire à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

D’illustrateur à muraliste

Illustrateur de profession, Eelco dessine depuis qu’il est enfant. Fasciné par l’art urbain, il a commencé par le graffiti au milieu des années 1980. Maintenant illustrateur, il a eu envie de sortir à nouveau de son studio pour créer non pas des graffitis, mais de grandes murales illustrées. Il adore la combinaison du travail en studio et à l’extérieur.

«Je crois que ce qui c’est important aussi c’est que ça permet à plusieurs personnes d’apprécier l’art parce que la jeune génération ne va pas nécessairement dans les musées. C’est plaisant, direct et je pense que ça colore les villes», a exprimé l’artiste.

Quand il le peut, il s’inspire du paysage et de la communauté où il réalise ses œuvres.

Des murales sont aussi créées par Jeep Jones de Moncton, SbuOne de Montréal, Slim Safont de Barcelone et Sabina Sorensic de Mexico. Les réalisations ont lieu à différents endroits dans la ville.

Depuis deux ans, le Festival part en tournée dans les Maritimes. Cette année, l’itinéraire comprend sept municipalités. Moncton est la cinquième ville de la tournée. La directrice générale du Festival Inspire, Lisa Griffin, est ravie d’être de retour dans la ville où le festival a vu le jour en 2014.

«Ici, les gens nous connaissent, ils connaissent le festival et ses activités. Ils n’ont pas peur des murales. C’est comme faire la première année dans chaque endroit. Je me souviens que la première et deuxième année à Moncton, c’était difficile», a déclaré Lisa Griffin, en entrevue avant le départ du disco bike ride au Parc riverain où une centaine de cyclistes s’est donné rendez-vous.

Vendredi et samedi sont deux journées bien remplies au Festival. Des spectacles, de la danse, des ateliers et du cinéma sont prévus à l’horaire. Le studio mobile du Wapikoni s’arrête au Festival, vendredi et samedi, afin d’offrir des projections de courts-métrages autochtones. Quatre programmes différents ont été élaborés par des commissaires autochtones, permettant ainsi au public de découvrir la richesse et la diversité des œuvres de la collection Wapikoni.

Des participants assemblent les pièces de la converture de laine géante au Festival Inspire. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Une couverture géante

Un nouveau projet intergénérationnel fait son apparition au festival. Confectionnée par des gens de différentes générations, de 6 à 90 ans, cette immense couverture de laine tricotée et crochetée mesurera environ 8 pieds de large par 13 pieds de haut, indique Rino Paradis, responsable du projet. Installés autour d’une table au Parc Riverain, les participants s’affairent à assembler la couverture. À ce jour, 400 carrés de laine ont été tricotés ou crochetés par des centaines de personnes, précise le responsable. Les fonds pour réaliser ce projet sont venus du programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés.

Rino Paradis a commencé le projet avec les élèves de l’École Antonine Maillet à Dieppe pour ensuite poursuivre avec des groupes d’aînés. L’objectif est de partager des histoires, des habiletés dans la création d’une œuvre commune.

«Les enfants, quand ils tricotaient, disaient que ça leur faisait penser à leurs grands-parents et les aînés quand ils tricotent disent que ça leur fait penser aux gens qu’ils ont perdus.»

Rino Paradis a des visées ambitieuses pour ce projet qu’il aimerait pouvoir faire voyager à travers la province, afin d’inviter les collectivités à contribuer à la confection de la couverture pour qu’elle devienne de plus en plus grande.

«Ma vision finale que j’ai de ça, c’est que j’aimerais que ça remplisse une galerie au complet, les planchers, les murs et le plafond. Quand on entre dans la galerie, on serait enveloppé.»

Le Festival Inspire se poursuit jusqu’à samedi à Moncton. Voici les endroits où sont réalisées les murales: mur arrière du iQ Commercial (rue Main), Comic Hunger (rue St-George), Creative Works (boul. Assomption), Canvas Hôtel (rue Queen) et Adeline Animal Hospital (rue High). Après Moncton et Charlottetown, le Festival Inspire s’arrêtera à Shediac à la fin août.