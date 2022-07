Célébrer un siècle de littérature au Madawaska

Qu’ont en commun les auteurs Thomas Albert, Sébastien Bérubé, Shayne Michael, Jacques Savoie, Gracia Couturier et Joanie Serré? Ils sont tous natifs du Madawaska. Même si certains ont quitté cette région frontalière, le territoire de la vallée continue de traverser leurs écrits, note la poète Émilie Turmel, directrice artistique d’un spectacle qui célébrera les 100 ans de littérature madawaskaienne.

En 1920, l’abbé Thomas Albert publiait Histoire du Madawaska. Ce serait le premier ouvrage publié dans cette région, estime le directeur des Éditions Perce-Neige, Serge Patrice Thibodeau.

«Donc ça fait un siècle qu’il y a des gens qui écrivent et qui publient au Madawaska», affirme l’éditeur et écrivain, étant lui-même originaire du Madawaska.

Le spectacle littéraire qui mettra en relief les œuvres d’une vingtaine d’auteurs du Madawaska aura lieu au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmundston. Selon l’éditeur, la littérature au Madawaska est foisonnante, incluant de nouvelles voix émergentes qui se pointent à l’horizon. Avec Émilie Turmel et Sébastien Bérubé, ils ont répertorié au moins une quarantaine d’auteurs de la région pour en retenir 21. L’éditeur précise que la sélection n’est pas exhaustive et qu’ils ont dû faire certains choix cruels. Il estime qu’ils ont réussi à assurer une bonne représentativité de genres littéraires: romans, poésie et théâtre.

«On a été étonné de voir à quel point les textes se répondent les uns les autres et il y a vraiment une unité par rapport au regard que tout le monde pose sur le territoire et sans tomber dans le nationalisme ou la fierté. Tout le monde a un regard très particulier sur tout le côté organique du territoire. La rivière est très présente, la forêt et la vallée…»

Le texte d’ouverture de Thomas Albert tourne d’ailleurs autour du regard sur la vallée. C’est le fil conducteur du spectacle. Bien que la sélection offre un panorama littéraire diversifié, les thèmes de la promenade, de la marche en forêt, de la déambulation et de la découverte du paysage reviennent souvent dans les textes.

«Tu peux sortir l’auteur du Madawaska, mais pas le Madawaska de l’auteur», souligne Émilie Turmel.

Bien entendu le rapport à la langue n’est pas tout à fait comme dans d’autres régions acadiennes de la province, note Serge Patrice Thibodeau.

«C’est une région frontalière qui vit sur deux fuseaux horaires, donc on n’a pas juste deux frontières avec le Québec et les États-Unis, mais on a aussi deux fuseaux horaires. Depuis l’enfance, on pense en termes de fuseaux horaires.»

Dans la nature

Émilie Turmel croit que le Jardin botanique est tout désigné pour présenter ce spectacle, s’ancrant ainsi dans cette nature qui est décrite dans les œuvres. La montagne, la rivière, les chutes, les champs et la culture du sarrasin y sont abordés de différentes façons. Elle a sélectionné des textes qui répondent le mieux à cette thématique et au cadre des lectures.

«On traverse un peu un siècle de littérature en nature avec les auteurs.»

Le spectacle ne comprend pas que des auteurs des Éditions Perce-Neige, assure l’éditeur. En plus des neuf écrivains sur place qui liront leurs propres écrits, Mo Bolduc et Shayne Michael, qui sont aussi comédien·nes, interpréteront des textes de Lison Beaulieu, Albert Belzile, Anne Cloutier, Anne-Marie Couturier, Athela Cyr, Michel Lee, Réjean Morin, Charles Pelletier, Robert Pichette, Albert Roy et Jacques Savoie. Le groupe Spoutnique accompagnera les lectures avec sa musique un peu atmosphérique.

«…C’est l’ambiance qu’on recherche, ça nous fait un petit peu décoller du sentier de terre battue et ça nous fait voyager à vol d’oiseau presque», ajouté la directrice artistique.

Gracia Couturier, Myriam Le Bouthillier, Rino Morin Rossignol, Serge Patrice Thibodeau, Mo Bolduc, Shayne Michael, Félix Perkins, Sébastien Bérubé et Joanie Serré sont les auteurs qui participeront au spectacle. Réalisé grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, l’événement sera également filmé et fera l’objet d’un montage mettant en valeur le Jardin botanique. La vidéo pourra être visionnée sur la chaîne YouTube de la maison d’édition. L’organisme souhaiterait également le faire voyager. Le spectacle littéraire 100 ans de littérature au Madawaska: une traversée en mots et en musique de Thomas Albert à Joanie Serré sera présenté le 21 juillet dans le cadre d’un 5 à 7.