Chiac Disco de Lisa LeBlanc sur la courte liste du Prix Polaris

Chiac Disco de Lisa LeBlanc figure parmi les albums sélectionnés sur la courte liste du Prix Polaris 2022.

Bien reçu par la critique et le public depuis sa sortie en mars, le plus récent disque de la reine du groove, à la fois mélancolique et festif, offre des rythmes dansants funky teintés de plusieurs influences.

Il s’agit de la deuxième nomination pour la chanteuse acadienne, la première l’ayant obtenu en 2017 pour son album Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

Dix albums ont été retenus sur la courte liste, dont Pictura de Ipse de Hubert Lenoir et Jose Louis and the Paradox of Love de Pierre Kwenders.

Le lauréat sera dévoilé lors du Gala Polaris le 19 septembre à Toronto. Ce prix prestigieux canadien est déterminé par un jury de critiques musicaux pour ses qualités artistiques, sans égard pour le genre ou le succès commercial.

Rappelons que les disques de P’tit Belliveau, Un homme et son piano, et de Cedric Noël, Hang Time, se sont taillé une place sur la longue liste des 40 albums 2022.