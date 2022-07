Le groupe Aboiteau de retour dans le paysage musical

La formation Aboiteau fait un retour sur scène et bientôt sur disque. Le quintette festif au style celtique rock offre plusieurs spectacles cet été dont celui du 15 août à Dieppe où il partagera la scène avec Zachary Richard.

Se retrouver en spectacle avec le célèbre chanteur louisianais, «c’est un honneur et un grand privilège», déclare le bassiste Bruno LaPlante.

Très actif dans les années 2000, le groupe Aboiteau a sillonné les routes des Provinces maritimes, du Québec et de l’Ontario, se produisant dans plusieurs festivals. Même si la formation a pris une pause pendant quelques années et que tous les membres occupent d’autres emplois, leur passion pour la musique ne s’est jamais essoufflée.

«La musique c’est notre passion, mais pas notre gagne-pain. C’est un privilège pour moi de jouer de la musique. C’est quelque chose que je ne peux pas m’imaginer ne pas faire», a exprimé le chanteur Christian Brideau, en entrevue à deux jours de leur premier concert à Shippagan.

Originaires de la Péninsule acadienne, les cinq membres du groupe vivent dans différentes villes de la province. En 2019, les musiciens se sont réunis afin de redonner vie au groupe et de créer du nouveau matériel. Or la pandémie est survenue, reportant ainsi quelques-uns de leurs projets. Ils ont quand même enregistré deux nouvelles pièces Capitaine Joe la bague et Bonhomme 7 heures qu’ils ont lancées récemment de façon numérique. Ces deux chansons se retrouveront sur leur prochain album.

Depuis trois ans, le quintette a subi des transformations. Dany Boucher a succédé au batteur Pierre Lebreton décédé subitement en 2021 à cause de problèmes de santé. Le groupe compte aussi un autre nouveau membre : le violoniste Jean-Daniel Thériault. Ce dernier joue sur le violon reçu en héritage de son père, le regretté Henri Thériault.

Bruno LaPlante estime que le groupe a une nouvelle direction musicale.

«Notre violoniste Jean-Daniel Thériault apporte un son irlandais.»

Le style est celtique teinté de rock, également près de la musique acadienne, note Christian Brideau. La formation prévoit entrer en studio cet automne afin de réaliser un album complet. Ils travaillent avec Danny Bourgeois du studio Pumpk’n Patch. Le disque devrait sortir en 2023.

Le chanteur est celui qui écrit la plupart des paroles des chansons, tandis que tous les membres du groupe collaborent à la composition de la musique.

«J’écris beaucoup sur des histoires, des légendes, des faits vécus, des personnages de mon enfance. Aussi sur des endroits où on va comme l’ancien champ de tir de Tracadie. Pierre Lebreton a composé des chansons avec moi aussi et musicalement, tous les gars donnent leur temps pour mettre la musique sur les paroles.»

Chacun des membres du quintette arrive avec son bagage musical, donnant ainsi des couleurs particulières au style du groupe, mélangeant les sonorités électriques rock à la musique d’inspiration traditionnelle, indique Bruno LaPlante.

En 2004, Aboiteau a gagné le concours Choix du futur à Dieppe. Par la suite, la formation a enregistré un démo, lui donnant ainsi une première carte de visite. En spectacle, ils offrent un mélange de nouvelles chansons et de pièces de leur premier enregistrement. Ils proposent aussi quelques clins d’oeil à des artistes qu’ils admirent, les ayant inspirés. La formation sera en spectacle le 16 juillet au Festival des pêches et de l’aquaculture de Shippagan.

«Le spectacle qu’on va faire à Shippagan c’est un hommage à Henri Thériault (décédé cet hiver). On met beaucoup l’accent sur le violon pour ce spectacle-là. C’est ça qui est le nouvel Aboiteau, c’est un style celtique, irlandais et acadien», a ajouté le bassiste.

Le groupe donnera aussi des concerts le 20 juillet au Mercredi Show à Dieppe, le 13 août au Lac Baker, le 14 août à Fredericton avec 1755 et le 15 août à Dieppe avec Zachary Richard. Le guitariste Wesley Lebouthillier fait également partie du groupe.