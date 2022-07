Un documentaire queer et musical en cours de tournage en Acadie

Le réalisateur acadien Julien Cadieux adapte les chansons d’Angèle Arsenault dans un documentaire sur l’identité queer et acadienne. Le tournage se déroule cet été, du Madawaska au comté de Kent, en passant par la baie de Sainte-Marie et le Cap breton.

«Dans mon histoire, j’ai deux exils, celui de mes ancêtres et le mien pour cacher mon homosexualité.»

Ce témoignage d’un intervenant, rencontré par Julien Cadieux lors de la première phase de tournage, illustre l’imbrication des identités queers et acadiennes que le réalisateur souhaite porter à l’écran.

Tout est parti d’une chanson d’Angèle Arsenault, interprétée par René Cormier au moment d’une célébration d’hommage à la chanteuse décédée.

«J’ai alors découvert sa musique sous un autre angle, celui des enjeux féministes, queers et l’on peut même penser aux personnes racisées. Il y a beaucoup de chansons qui sont sur le devenir de soi et trouver sa place en fait», explique Julien Cadieux qui s’est alors lancé dans la production d’un film documentaire musical sur cette thématique.

Intitulé Y’a une étoile, en référence à la célèbre chanson d’Angèle Arsenault, le film met en avant le groupe de musique queer Écarlate et le parcours d’un de ses membres, Samuel LeBlanc, originaire du comté de Kent.

«L’Acadie est essentiellement rurale, c’est donc plus difficile de trouver sa propre communauté quand t’es une personnalité queer, détaille Julien Cadieux. Mais au contraire les gens te connaissent et comme on a des fois peur de ce qu’on ne connaît pas, là ça met un visage sur une différence.»

Un tintamarre queer/acadien dans la baie Sainte-Marie – Gracieuseté: Dan Robichaud, Y’a une étoile Julien Cadieux sur le tournage de son prochain film. – Gracieuseté: Dan Robichaud

Un tintamarre de la fierté

Le documentaire souhaite donc permettre aux spectateurs de s’approprier sa culture à travers la musique et les paysages. Une culture composite mêlant identité queer et acadienne, symbolisée par un tintamarre de la fierté organisé à la baie Sainte-Marie, à l’occasion du film.

Julien Cadieux espère toucher tous les publics, «la communauté qui gagne à voir de la diversité», «les hommes cisgenres hétéros avec une part de féminité, pas nécessairement exprimée» et «les personnes queers qui peuvent se voir et se reconnaître à l’écran».

La sortie du film est envisagée pour le début de l’année prochaine, en attendant les aventures du tournage sont à suivre sur la page Facebook Y’a une étoile.