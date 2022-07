Le festival Acadie Rock promet une édition «boostée»

Retour à la normale pour le festival incontournable du mois d’août, qui dévoilait ce vendredi sa programmation. Au menu, trois grands spectacles gratuits en extérieur avec une soixantaine d’artistes variés et de belles têtes d’affiches.

L’anticipation commençait déjà à monter chez les amateurs du festival avec l’annonce de Lisa Leblanc, Les Hôtesses d’Hilaire ou encore P’tit Belliveau comme tête d’affiche. La programmation complète dévoilée ce vendredi devrait ravir les derniers sceptiques. Pendant les 9 jours de festivals, du 12 au 20 août, ces grands noms partageront la scène avec plus d’une soixantaine d’artistes d’horizons variés.

Pour la première fois, trois grands spectacles gratuits se tiendront en extérieur au parc Riverain. Le traditionnel spectacle du 15 août d’abord, animé par Rose Beef, une drag queen locale. C’est elle qui guidera la grande fête de quartier du parc des arts du Sommet, avant l’habituel Tintamarre jusqu’au site de spectacle, où Spoutnique, Laura Niquay, Les Deuxluxes, Lisa Leblanc et Les Hôtesses d’Hilaire prévoient d’enflammer la scène.

Le 17 août fera ensuite place à des artistes bien connus de l’Acadie, dont Les Hay Babies et Menoncle Jason. On pourra également découvrir ou redécouvrir des artistes du Québec comme Winston Band, Klô Pelgag ou Les Louages.

Le troisième spectacle de plein air est prévu le 18 août avec des artistes de la Nouvelle-Écosse, comme Sluice, P’tit Belliveau et Peanut Butter Sunday, auxquels s’ajouteront Julie Aubé et Lydia Képinsky.

«On a voulu proposer de grands rendez-vous au public, en restant conscient des risques liés à la COVID», précise Éric Cormier, directeur du festival, en indiquant que la capacité d’accueil des concerts en salles est réduite pour éviter la propagation du virus.

La 11e édition sous le signe de la diversité

Outre les spectacles extérieurs, Acadie Rock reste fidèle à sa volonté de mettre en avant la diversité culturelle acadienne et francophone. Le 12 août, un vernissage-spectacle d’une exposition sur les premières années de carrière du groupe néo-brunswickois Hay Babies ouvre le festival.

Le 13 août met en avant l’art du drag avec des artistes d’ici. Le festival dépasse les frontières linguistiques avec un spectacle d’Arabika le 14, et promet de faire danser et chanter le public sur des airs vibrants. Le 16 août sonne le retour de la soirée de poésie, avec la mise en avant de poètes confirmés comme émergents. Le 19 août, cela se passe au centre culturel Aberdeen avec les concerts de Matt Boudreau, Émilie Landry et Plywood Joe. Enfin un DJ set des nouveaux collectifs de Moncton Les Moontunes et le Worry Pas Club, clôturera le festival le 20 août.

De multiples disciplines représentées

Fidèle à son identité multidisciplinaire, Acadie Rock propose également de nombreux partenariats culturels. Les artistes en devenir d’Accros de la chanson se produiront sur scène pour la grande finale du concours de cette année. Des spectacles auront lieu au Verger Belliveau et au Monument-Lefebvre en collaboration avec la série de spectacles Musi’Cook et sur la terrasse des Brumes du Coude en collaboration avec Patiofest. Pour le 15 août, le public pourra découvrir un faux documentaire réalisé par Julien Robichaud dans le cadre du projet L’Acadie suit son court, en partenariat avec le FICFA.

Enfin, l’échange avec l’art culinaire initié l’année dernière se renouvelle cette année avec le menu de la cour arrière. Pour l’occasion, une douzaine de restaurants du centre-ville de Moncton offriront des plats inspirés de l’œuvre de Lisa Leblanc.

«Pour cette 11e édition, on a voulu rester fidèle aux classiques d’Acadie Rock, mais on a aussi voulu amener un vent de fraîcheur à notre image pour démontrer que notre festival grandit, change et se diversifie chaque année», conclut Éric Cormier.