Phil Comeau en tournage pour la réalisation d’un road movie musical sur la diaspora acadienne en France

Le réalisateur acadien s’envole le 1er août vers la France pour le tournage d’un nouveau film sur la diaspora acadienne. Intitulé Racines & Diaspora, ce «road movie» à travers de nombreuses places de la culture acadienne en France portera à l’écran le travail musical d’Isabelle Cyr.

«On arrive, on tourne, on boit un café avec les gens et puis on repart».

Phil Comeau est maintenant un producteur rompu à l’exercice et le calendrier serré de son prochain tournage ne lui fait pas peur. Alors qu’il est en train de finaliser le dossier pour obtenir le record du monde du plus grand nombre de récompenses pour un film documentaire (Belle-Île en Acadie a reçu plus de 400 prix), le cinéaste acadien débute la semaine prochaine le tournage d’un nouveau film sur la diaspora acadienne en France.

S’il continue de déployer l’identité acadienne à l’écran, son sujet de prédilection, Phil Comeau prend cette fois-ci quelques «risques artistiques», puisqu’il prévoit de réaliser un «road movie» avec la chanteuse Isabelle Cyr comme animatrice.

De Paris au Poitou en passant par la Bretagne et enfin la Normandie, l’artiste originaire de Moncton pourra s’inspirer des rencontres et lieux visités pour écrire une chanson qu’elle jouera devant un public en France à l’occasion du 15 août.

«L’idée c’est qu’à travers elle, on découvre la diaspora acadienne en France et le parcours artistique dans la création musicale de cette chanson-là», détaille Phil Comeau soucieux de mélanger l’histoire, la culture et la musique dans une œuvre originale.

Porter la question de l’exil et des réfugiés à l’écran

Pendant deux semaines, le cinéaste et son équipe vont faire le tour de la France métropolitaine, à la découverte de nombreux endroits où la culture acadienne résonne encore au quotidien.

Au programme, on trouve notamment La Maison de l’Acadie, «un peu notre ambassade acadienne non officielle», le festival interceltique de Lorient, avec «une programmation musicale acadienne», ou encore le cimetière canadien en mémoire des soldats acadiens de la Seconde Guerre mondiale, ou «est enterré l’oncle d’Isabelle Cyr, décédé à l’âge de 22 ans».

En filigrane, Phil Comeau souhaite mettre en avant la question de l’exil.

«Je souhaite aussi avec ce film donner aux spectateurs de l’empathie envers les réfugiés. En termes de rapport avec le présent, je veux explorer la résilience dont sont capables les humains.»

Il peut pour cela bénéficier d’une grande indépendance, en ayant uniquement sollicité des subventions publiques, notamment car «le sociofinancement exige beaucoup de travail». Néanmoins, si certaines chaînes de TV se portent acquéreuses, le film pourrait être disponible à la télévision à partir de janvier prochain. Dans tous les cas, Phil Comeau prévoit également d’organiser des projections communautaires.