Caraquet célèbre la poésie

Le Festival acadien de poésie revient à Caraquet du 28 au 31 juillet pour une 26e année et mettra en avant de nombreux artistes et de nouvelles formes de poésie.

54 artistes, qu’ils soient poètes, artistes visuels, danseurs, musiciens ou vidéastes, viendront occuper les salles de spectacle de Caraquet à l’occasion du Festival acadien de poésie, qui en est à sa 26e édition. De nombreuses activités sont prévues, dont certaines qui seront captées sur vidéo et publiées sur la chaîne Youtube du festival, ce qui permettra une plus grande visibilité pour les gens de l’extérieur.

Au programme, des ateliers de création, des conférences, des lectures, dont deux intégrales, un hommage au regretté Raymond Guy LeBlanc et des soirées de poésie, dont la la traditionnelle soirée Martin-Pître le 30 juillet, point d’orgue du festival. Des activités qui plairont aux habitants de la Péninsule acadienne et aux visiteurs.

«Je crois fermement que tout le monde, peu importe ton intérêt, peut en bénéficier de la poésie, indique Jonathan Roy, directeur artistique et général du festival. Il s’agit que ce soit la bonne et au bon moment. Quelques vers qui peuvent venir te toucher, ça peut faire une différence dans ta journée.»

Les poètes s’expriment

Un bon nombre de poètes se retrouvent cette fin de semaine à Caraquet, venant des quatre coins de l’Acadie que ce soit de l’Atlantique au Québec, en passant de l’Ontario jusqu’à la Louisiane.

Parmi ceux avec qui le journal s’est entretenu, ils étaient tous enthousiastes à retourner en ville dans le cadre du festival, notamment pour retrouver l’ambiance chaleureuse qui s’en dégage.

«C’est le genre d’événement où j’ai entièrement confiance dans l’organisation, s’exprime la poète vétérante Rose Després, auteur du recueil récipiendaire du prix Antonine-Maillet-Acadie Vie en 2001 La vie prodigieuse. On dirige tellement, on nous accueille chaleureusement, tout se fait de manière décontractée et dans un respect réciproque. On a l’impression d’être en famille.»

Ils sont aussi d’accord sur le fait que cet événement est très important pour la culture et la littérature acadienne.

«Je trouve que le festival répond bien à cet enjeu de vraiment faire en sorte que les activités littéraires se déploient dans la ville d’une manière bien particulière et ancrée dans la région», explique l’auteur-compositeur-interprète et poète Fredric Gary Comeau, qui notamment ses talents musicaux lors de diverses activités.

Il y a aussi le plaisir de pouvoir retrouver un public en grand nombre et de rencontrer des gens d’un peu partout au pays, surtout après la pandémie. «On l’entend souvent depuis le début des festivals. Les artistes et le public répètent que ça fait du bien de se réunir. C’est vrai. La présence de l’autre est super importante», a déclaré Georgette LeBlanc, poète réputée et récompensée qui en profitera pour faire une lecture intégrale de son recueil de 2010, Amédé, le samedi 30 juillet.

Deux micro festivals dans un grand

Cette édition du festival se démarque aussi avec la mise en avant de deux formes de poésie alternative à travers deux micro festivals.

La première étant la vidéo poésie, étant des poèmes qui utilisent l’art vidéo pour faire raconter son message. Une pratique qui n’est pas nouvelle, mais qui est mal utilisée selon Jonathan Roy.

«Le médium de la vidéo est là, mais il y a moyen de l’exploiter plus largement, de l’utiliser comme langage à part entière», a-t-il affirmé.

Un appel pour des vidéo poèmes d’artistes acadiens a été lancé par le festival au mois de juin. Trois d’entre eux et leurs créateurs seront mis à l’honneur lors d’une projection qui aura lieu le matin du dimanche 31 juillet au Cinéma du Centre.

La deuxième forme étant le poème en mouvement, mélangeant l’art de la poésie et de la danse, une pratique qui intéresse de nombreux poètes acadiens.

«Il y a des artistes ici qui veulent explorer, c’est une pratique qui peut avoir de la résonance ailleurs, il s’agit d’embarquer dans le courant du milieu qui évolue tout en donnant une voix aux poètes de l’Acadie aussi», ajoute le directeur artistique et général.

Elle sera mise à l’honneur lors d’une soirée spéciale le 29 juillet à la Boîte théâtre.

Le Festival acadien de poésie propose aussi le spectacle folk-littéraire De Maltempête à Rivières-aux-Cartouches de l’auteur-compositeur-interprète Cédric Vieno et l’écrivain Sébastien Bérubé le 6 août au Centre culturel dans le cadre du Festival acadien de Caraquet.