Tout est en place pour le 53e Gala de la chanson

Les finalistes et organisateurs du 53e Gala de la chanson de Caraquet sont prêts à prendre la scène devant le public du Carrefour de la mer dimanche après deux ans de pandémie.

Un puissant vent de culture frappe la région de Caraquet en cette période fin juillet début août. Entre les poètes du Festival acadien de poésie qui se tient du 28 au 31 juillet et les artistes de renom de l’imposant Festival acadien qui se tiendra du 5 au 15 août, ce seront les musiciens de la relève qui divertiront le public lors du Gala de la chanson, dimanche.

Neuf finalistes vont monter sur la scène du Carrefour de la mer pour partager leur création et leur interprétation dans trois catégories: Auteurs-compositeurs-interprètes, Interprètes et Chanson étoile.

Le tout dans l’espoir de remporter les différents prix du gala, tel que le Prix Jacques Boucher Architecte ltée pour le meilleur auteur-compositeur-interprète, le Lauréat Interprète, le Prix du public et le Prix Chanson étoile.

Tous ces prix seront accompagnés d’un trophée du Gala et d’une bourse de 500$ à 1000$.

Des finalistes qui promettent une belle soirée diversifiée d’après la directrice générale Tanya Brideau.

«On a une magnifique cohorte cette année, explique-t-elle. On a des sons jazzy, folk, un peu punk, un peu rock, on touche vraiment à tout.»

Les prestations seront accompagnées par les musiciens Jacques Blinn, Chloé Brault, Matt Boudreau, Marc-André Belliveau et Denis Surette.

Le groupe de Moncton Écarlate et le chanteur de Petit-Rocher-Nord Samuel Mallais, anciens lauréats du Gala, sont les artistes invités de cette année.

Un nouveau concept collaboratif

Plusieurs nouveautés ont été mises en place cette année. Outre le nouveau directeur artistique Joseph Edgar et la nouvelle directrice musicale Chloé Breault, c’est une catégorie complète du concours qui s’ajoute.

Cette édition marque en effet le retour de la catégorie Interprète, où les finalistes chantent une chanson qui n’est pas de leur création. De plus, au lieu de chanter des morceaux existants déjà populaires, les finalistes vont devoir interpréter les chansons de la catégorie Chanson étoile, qui est plus axée sur la composition musicale.

Les participants ont donc effectué un gros travail de collaboration, ce qui a beaucoup plu aux finalistes, qu’ils soient compositeurs ou interprètes.

«Les organisateurs devraient ramener ça l’année prochaine, a déclaré Samantha Curry Haché, finaliste interprète. Ça donne vraiment une chance aux artistes de collaborer ensemble. C’est pas de quoi qui peut arriver souvent. Ça donne quelque chose d’intéressant et tu apprends beaucoup en travaillant avec quelqu’un d’autre.»

Un travail d’équipe qui non seulement crée une performance musicale divertissante, mais aussi qui peut inspirer l’un et l’autre dans sa manière de percevoir la musique.

«C’est vraiment spécial, parce que je sais qu’il y a une personne qui n’avait jamais écrit de chansons. Après les ateliers, elle est rentrée chez elle et a composé sa première chanson. C’est vraiment ça le but principal du gala», raconte Ellie Côté, finaliste pour la catégorie Chanson étoile.

Grand retour sur la scène

En raison de la pandémie, l’événement s’est déroulé en virtuel. Une expérience qui a permis aux finalistes de faire valoir leur talent, mais qui était très différente.

Cette année, les spectateurs sont de nouveau admis dans la salle, ce qui excite les organisateurs et les artistes. On a enfin du contact humain, autant entre les participants qu’avec le public, mentionne Tanya Brideau «Ça fait du bien d’être à nouveau devant le public, a exclamé Maude Sonier, finaliste dans la catégorie Auteurs-compositeurs-interprètes. Tous les artistes le disent, mais c’est que c’est vrai à la fin. Pouvoir faire vivre des émotions aux gens, présenter nos chansons, voir leurs réactions et pouvoir leur en parler, c’est vraiment le fun.»

L’événement sera quand même retranscrit en direct sur les réseaux sociaux.

Créé en 1969 par le père Louis Duguay, le Gala de la chanson de Caraquet cherche à découvrir, développer et promouvoir la relève de la chanson francophone en Acadie.

Il est devenu le plus important concours de chanson francophone en Atlantique, ayant contribué à l’épanouissement de près de 600 artistes.

Les finalistes

Auteurs-compositeurs-interprètes :

Myriam Arseneau (Saint-Laurent, Nouveau-Brunswick)

Maude Sonier (Miramichi, Nouveau-Brunswick)

Michael Saulnier (Baie Sainte-Marie, Nouvelle-Écosse)

Vickie Deveau (Grosses Coques, Nouvelle-Écosse)

Interprètes :

Léo Rafael (Campbellton, Nouveau-Brunswick)

Samantha Curry Haché (Néguac, Nouveau-Brunswick)

Marielle Fontaine (Moncton, Nouveau-Brunswick)

Chanson étoile :

Vickie Deveau (Grosses Coques, Nouvelle-Écosse)

Ellie Côté (Shediac River, Nouveau-Brunswick)

Adrian House (St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador)