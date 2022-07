Les musiciens en herbe côtoyent les grands à Barachois

Les stagiaires de l’Académie de l’Été musical de Barachois approfondiront leurs techniques avec plusieurs artistes reconnus pour se préparer un 42e Été musical de Barachois.

Les chanteur·ses et pianistes stagiaires de l’Académie de l’Été musical de Barachois vont recevoir l’aide du pianiste Julien LeBlanc, de la professeur de piano de l’Université du Manitoba Laura Loewen, du professeur de chant de l’Université de Toronto Monica Whicher, de la mezzo-soprano acadienne Christianne Bélanger, de la contralto québécoise Rose Naggar-Tremblay et de la soprano acadienne Nathalie Paulin dans le cadre de la 42e édition de l’Été musical de Barachois du 29 juillet au 7 août.

Les jeunes artistes profiteront de ce stage de perfectionnement et d’exploration pour découvrir les provinces maritimes et vivre l’accueil de la communauté acadienne.

Le résultat de leur travail sera présenté lors d’une série de concerts allant du 4 au 7 août. Les artistes en début de carrière performeront les 3 premières dates, débutant le jeudi 4 août à 19h, à l’Église historique de Barachois. Ils poursuivront le 5 août à la Portland United Church de Saint-Jean et le 6 août au Kirk of St. James à Charlottetown.

Les artistes étudiants de l’Académie seront mis à l’honneur le 7 août à l’Église historique de Barachois.

Les étudiants vont jouer des œuvres de compositeurs canadiens, allemands, afro-américains et d’ailleurs dans le monde.

Outre ces concerts, des classes des maîtres publiques auront lieu à l’église de Barachois, une signée Nathalie Paulin le lundi 1er août et une signée Monica Whicher le mardi 2 août.

L’événement se conclura par une spectacle le 11 août, toujours à l’Église historique. Il mettra en vedette Nathalie Paulin, Julien LeBlanc et la flûtiste monctonienne Phoebe Robertson.

Ils performeront un récital de mélodies en français et en mi’kmaq basé sur le réarrangement de Ala’sutemamk ukjit sankewo’ti ula uksitqamu (Prière pour la paix dans le monde) par le compositeur Richard Gibson, basé sur un texte de George Paul. Le récital sera aussi composé de la musique de plusieurs compositrices françaises et canadiennes, dont Jeanne Landry et Anna Malenfant, ainsi qu’une œuvre du compositeur métis Ian Cusson sur un texte d’Émile Nelligan.