Moncton sous le charme de Notre-Dame de Paris

Présenté dans une vingtaine de pays et applaudi par plus de 10 millions de spectateurs à travers le monde depuis 1998, le phénomène Notre-Dame de Paris a choisi Moncton jusqu’à samedi pour son grand retour sur la scène canadienne.

C’est une première dans les Maritimes. Le spectacle musical Notre-Dame de Paris lançait jeudi soir sa tournée canadienne au centre Avenir de Moncton devant un public conquis. 2500 spectateurs ont profité d’une version modernisée de la célèbre œuvre de Victor Hugo.

Une renaissance pour la production de Luc Plamondon et Richard Cocciante qui n’en n’est pas à sa première. Présenté plus de 5000 fois dans 20 pays, joué dans 8 langues devant plus de 11 millions de spectateurs à travers le monde, le spectacle avait déjà réalisé une tournée québécoise pour célébrer ses 20 ans, en 2018. Quatre ans et une pandémie plus tard, la comédie musicale s’arrête cette fois dans les Maritimes, et a gardé toute sa fraîcheur.

Premiére représentation de Notre-Dame de Paris à Moncton – Acadie Nouvelle: Alban Leduc

Un retour aux origines pour Bruno Pelletier

Un retour chargé d’histoire aussi pour Bruno Pelletier, mis en avant pour cette première soirée. Avec la célèbre chanson du Temps des cathédrales, c’est lui qui a ouvert et fermé le spectacle. Près de 25 ans après sa première interprétation, il reprend le rôle de Gringoire qui a fait décoller sa carrière. Au moment de saluer le public de Moncton, l’émotion était palpable pour celui qui fêtera ses 60 ans dans quelques jours.

À ses côtés, on retrouve de nombreux artistes indissociables du succès de Notre-Dame de Paris, comme Daniel Lavoie, en alternance avec Bruno Pelletier sous les traits de Gringoire et de Frollo. Elhaida Dani (Esmeralda), Emma Lépine (Fleur de Lys), Angelo Del Vecchio (Quasimodo), Gianmarco Schiaretti (Phoebus et Gringoire), Johan Legiel ou encore Mike Lee (Clopin).

Cette nouvelle version met également en avant de nouveaux artistes québécois, dont Philippe Tremblay (la doublure de Quasimodo) et Jaime Bono (qui reprend en alternance les rôles de Fleur de Lys et d’Esmeralda) ont à peine 19 ans.

Un spectacle multidisciplinaire

En tout, 25 chanteurs, danseurs, breakdancers et acrobates se succèdent sur scène à un rythme électrique. Ils sont portés par de nombreux décors représentant le Tout-Paris du Moyen-Âge, pour lequel une trentaine de techniciens sont mobilisés.

À la fin du show, les spectateurs s’avèrent conquis. «Ce qui frappe c’est la puissance de la voix», selon Guy et Loraine Martin, retraités. Annette Cormier, qui attend cette soirée depuis deux ans, en raison de la pandémie, en a les larmes aux yeux. Et pour Manon Parent et sa fille, venues de Bathurst pour l’occasion, c’est un grand «WOW!».

«Ça vraiment chaud au cœur de jouer ici, c’est comme la famille», apprécie la chanteuse québécoise Emma Lépine alias Fleur de Lys, qui se dit soulagée de trouver ici un peu de calme après la frénésie de New York, d’où vient la comédie musicale.