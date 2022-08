Gala de la chanson: Myriam Arseneau croule sous les prix

Quatre artistes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse se sont démarqués dimanche lors de du 53e Gala de la chanson de Caraquet.

Animé avec énergie et humour par le comédien et chanteur Matthieu Girard, la soirée a enthousiasmé le public, qui a aussi été impressionné par l’immense talent des finalistes et ce dès le numéro d’ouverture quand ils ont interprété le succès d’Hubert Lenoir Fille de personne II.

Que ce soit avec des morceaux rock ou jazz, des airs plus doux ou plus dynamiques, les spectateurs en ont eu pour leurs oreilles.

Lors de la première partie de la soirée, les finalistes ont offert chacun deux performances captivantes, les auteurs-compositeurs-interprètes présentant deux chansons qu’ils ont composé et les interprètes performant une des chansons étoile nommées pour la finale, accompagnée du compositeur finaliste, et une chanson francophone populaire.

La deuxième partie du gala était consacrée à la remise des prix, ainsi qu’aux prestations de deux réservistes du gala et celles du groupe Écarlate et de Samuel Mallet, les lauréats des années précédentes.

Une forte sensation de camaraderie découlait des finalistes, des musiciens et de l’équipe technique. Même si c’était une compétition, tout le monde était là pour jouer de la musique et avoir du plaisir.

Ce sont trois filles du Nouveau-Brunswick et une de la Nouvelle-Écosse qui ont reçu les principaux prix.

Myriam Arseneau de Saint-Laurent a gagné le prestigieux Prix Jacques Boucher Architecte Ltée., récompensant le ou la meilleur auteur-compositeur-interprète.

«Je m’attendais à rien, a-t-elle affirmé. Je me suis dit le monde est tellement bon, la cohorte cette année était vraiment incroyable. Je ne le crois pas encore, redemandez-moi demain je vais pouvoir le vivre, mais je suis vraiment contente.»

Ce n’est pas le seul prix qu’elle a gagné, ayant reçu des récompenses liées au partenaire de la soirée, tel que le Prix Coup de coeur – Voir Miscou et mourir, Vitrine Moisson d’Art, Coup de coeur – Cielo Glamping Maritime et Camp en chanson Québecor de Petite Vallée. Ces prix lui permettront d’avoir une vitrine ou un spectacle dans les événements qui y sont liés.

Elle a aussi le Prix Raymond Breau, le premier lauréat du Gala qui a choisi son coup de cœur parmi quatre participants de la soirée, dans ce cas-ci Myriam Arseneau.

La lauréate du Prix Chanson étoile est Vickie Deveau, originaire de Grosses Coques en Nouvelle-Écosse et qui était déjà finaliste pour la section auteurs-compositeurs-interprètes. Elle a gagné avec sa chanson intitulée Non non et qui fut interprétée par la finaliste Samantha Curry Haché de Néguac, avec qui elle a partagé le prix.

«C’était le fun à faire. Je ne voulais avoir personne d’autre sur scène avec moi que Samantha», a-t-elle déclaré.

«L’équipe a vraiment fait un bon choix pour lier un interprète avec une chanson étoile, ajoute Samantha Curry Haché. Je suis vraiment contente d’avoir joué avec Vickie.»

Vickie Deveau a aussi gagné le Coup de cœur – Pays de la Sagouine.

Samantha Curry Haché a quant à elle reçu le Prix du public, les spectateurs étant charmés par sa prestation de la chanson de Vickie Deveau et son interprétation de Quand je ferme les yeux d’Annie Villeneuve. Elle a aussi reçu le Prix Festival acadien de Caraquet.

Le Lauréat interprète a été remporté par Marielle Fontaine de Moncton, qui a interprété sur scène la chanson étoile Nulle part composé par le finaliste de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador Adrian House ainsi que la chanson Ça va ça va de Lou-Adriane Cassidy.

«Je n’ai vraiment pas de mots à décrire, dit-elle. C’était vraiment une belle expérience. Juste être ici c’était assez pour me mettre en larmes. C’était tellement beau et amusant, c’est vraiment un honneur d’avoir remporté ce prix.»

Parmi les autres gagnants, on retrouve Maude Sonier de Russelville, finaliste de la catégorie auteurs-compositeurs-interprètes, qui s’est démarquée lors des formations et de la demi-finale et a remporté le Prix de l’équipe.

Léo Rafael de Campbellton, finaliste de la catégorie interprètes, a donné une performance dynamique en interprétant la chanson étoile Sous le ciel composée par Ellie Côté de Shediac River ainsi que pour le succès Parce qu’on vient de loin, de Corneille. Tout ça lui a valu le Prix du Festival international de la chanson de Granby.