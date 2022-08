Programme chargé pour Voir Miscou et mourir

Les touristes pourront profiter pleinement du bout de la Péninsule acadienne avec le Festival Voir Miscou et mourir qui se tiendra en août.

Créé en 2009 par la comédienne et chanteuse Sandra Le Couteur et son conjoint, le festival Voir Miscou et mourir est un incontournable des activités culturelles de la Péninsule acadienne. Chaque année, de nombreux artistes provenant de partout au Canada et dans le monde se retrouvent à l’Île Lamèque pour venir performer dans ce petit coin tranquille de la Péninsule acadienne.

«Il y a des gens qui viennent du Canada, que ce soit du Nouveau-Brunswick, du Québec, du reste des Maritimes, de l’Ontario, de Vancouver et même de la France», nous a fait part Sandra Le Couteur.

Avec les nombreux touristes qui passent dans la Péninsule acadienne en ce moment de l’année, le public sera présent.

«C’est dans le temps du Festival acadien, il y a beaucoup de touristes. On prend tout ce qui passe dans la région.»

Entamant cette année sa quatorzième édition, l’événement va pouvoir retrouver après deux ans l’aspect qui le rend unique: son célèbre phare, principal lieu de concert du festival.

Le retour de la mythique salle

En effet, le Festival a d’abord été créé à la suite du Congrès mondial acadien de 2009 dans lequel il a été décidé de remettre le phare à neuf pour l’activité touristique. C’est dans cette optique que Sandra Le Couteur a eu l’idée d’en faire une petite salle de spectacle où elle pourrait jouer avec quelques-uns de ses amis musiciens.

Ce qui devait être un petit spectacle privé s’est transformé en un important festival dans lequel les artistes viennent performer dans les conditions particulières de l’endroit, charmant à la fois le public et les artistes.

«Le phare de Miscou, c’est quelque chose. C’est un événement en soi de se rendre là. C’est une expérience olfactive, on sent l’odeur du phare dedans. Lorsque l’on chante, on a la vue sur la Baie des Chaleurs.»

Cependant, si la tenue du festival n’a pas été annulée, la pandémie a fait en sorte que les concerts dans le phare ne puissent pas avoir lieu, l’endroit étant trop petit et le risque d’éclosion trop grand.

Les organisateurs avaient cependant un plan B et se sont rabattus sur l’église Sainte-Cécile à Petite-Rivière-de-l’Île, là où a lieu le Festival international de Musique baroque de Lamèque.

Un endroit qui, même s’il ne vaut pas le Phare, reste un excellent lieu de concert pour Sandra Le Couteur.

«C’est deux lieux très enchanteurs et mythiques. Parce que l’église Sainte-Cécile, comme les gens le savent ici, est psychédélique. C’est reconnu partout dans le monde, il y a du monde qui visite le Canada pour venir voir cette église. Elle est particulière, le son est particulier.»

Mais avec la fin des restrictions, le phare est prêt à accueillir de nouveau des concerts.

«Notre premier mandat, c’est de faire des spectacles dans le phare. C’est une véritable expérience.»

Néanmoins, pour des raisons de sûreté avec la pandémie, les événements de plus grande envergure auront quand même lieu à l’église.

Tout un programme

Cette année, la programmation du festival est chargée.

Outre Sandra Le Couteur qui performera les soirées du 27 et 28 août, avec respectivement Nancy Breau et Milène Robichaud en première partie, le phare de Miscou recevra Joëlle Rabu de la Colombie-Britannique qui ouvrira le festival le 6 août, ainsi que Lina Boudreau le 12, Nicolas Basque le 21, Martine Cabrel le 23 et Matt Boudreau, avec en première partie Écarlate, le 26.

Laurent Sivret performera aussi le 15 août dans le cadre d’un concert qui marque les célébrations de la Fête nationale de l’Acadie.

Les artistes qui performeront à l’église Sainte-Cécile sont Mélanie Haché le 7 août, Wilfred LeBouthillier le 11, Luc De Larochellière et Andrea Lindsay le 17 août lors d’une soirée «VIP» et le 18 août. Pour conclure le Festival, Kevin Parent le 30 et le 31 août.