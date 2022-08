Alain Bourgeois parmi les batteurs les plus en vogue de sa génération

Si l’univers du jazz demeure son terrain de jeu de prédilection, le batteur acadien Alain Bourgeois n’hésite pas à diversifier ses engagements musicaux. Celui qui a accompagné, entre autres, Diane Tell et le groupe Forever Gentlemen (Roch Voisine, Garou et Corneille), est de retour dans sa région natale à Moncton afin d’offrir un concert avec le quintette de Benjamin Deschamps, un incontournable de la scène jazz canadienne.

Établi à Montréal depuis 2005, Alain Bourgeois, âgé dans la trentaine, a fait ses débuts en musique à Dieppe dans le sous-sol de la maison familiale. C’est aux côtés de son père, le trompettiste Roland Bourgeois, et de son frère, le saxophoniste André Bourgeois, qu’il a fait ses premiers pas dans l’univers du jazz.

«Même avant d’aller à l’université en jazz, avec toute l’influence que mon père a eue sur moi, c’est sûr que je porte ça en moi. Mon père m’a tellement donné des outils que je me considère vraiment chanceux d’avoir eu accès à toute cette information à un jeune âge», a raconté le percussionniste en entrevue alors qu’il était en route vers Halifax.

À l’âge de 12 ans, il enregistrait son premier disque avec la formation Feu Vert fondée par son père. Il est maintenant rendu à 50 albums sur lesquels il apparaît, le plus récent étant Augmented Realty de Benjamin Deschamps. Au dernier Festival international de jazz de Montréal, il a donné une dizaine de spectacles avec différentes formations, dont Michel Cusson, guitariste du défunt groupe UZEB. Il admet qu’il est très sollicité, l’obligeant même parfois à refuser des invitations. Il a partagé aussi la scène avec des artistes comme Les Louanges et Dominique Fils-Aimé. C’est en partie grâce à sa grande polyvalence qu’il peut travailler autant.

«Je pense qu’une chose qui me permet d’avoir beaucoup de travail pas juste en jazz, c’est d’être polyvalent dans différents styles. Un soir, je peux faire du jazz traditionnel et l’autre soir, je peux faire quelque chose de plus rock ou de plus pop comme avec Diane Tell», a raconté le musicien qui enseigne aussi à l’École de musique Vincent-d’Indy.

Reprise des spectacles

Avec l’arrivée de l’été, la scène musicale canadienne a connu un nouvel élan, multipliant ainsi ses engagements. C’est ainsi qu’il a été invité à accompagner Diane Tell dans une tournée de six spectacles, dont celui des Francos de Montréal. Il repartira probablement en tournée avec la chanteuse populaire établie en Suisse. Alain Bourgeois raconte que ce projet est venu un peu grâce au directeur musical du spectacle de Diane Tell, Julien Fillion (révélation jazz Radio-Canada 2021), avec qui il joue régulièrement.

«Des fois c’est stressant quand tu sais que tu vas rencontrer de nouvelles vedettes, mais elle (Diane Tell) est super cool à travailler avec, elle est de bonne humeur. On voit qu’elle fait de la musique parce qu’elle aime ça.»

Le batteur de Dieppe présente rarement des concerts dans sa ville natale. Il est heureux de revenir jouer en Acadie où il a fait ses débuts.

«…Ça me fait plaisir de jouer à Moncton et de présenter le projet de Benjamin aux Acadiens. C’est peut-être un genre de musique qu’on n’a pas souvent la chance d’entendre à Moncton.»

Un jazz inventif

Le compositeur et saxophoniste Benjamin Deschamps propose un jazz contemporain aux sonorités électriques et aux influences rock, qui fusionne les genres. Les pièces ont été composées pendant la pandémie dans une période d’incertitude, note Alain Bourgeois. Ce nouvel album est un peu plus introspectif, mais tout aussi ingénieux. Ami avec le saxophoniste depuis une quinzaine d’années, le batteur l’accompagne depuis dix ans. Ils se sont connus pendant leurs études en musique à l’Université McGill.

«Benjamin, c’est un saxophoniste extrêmement talentueux et un compositeur extrêmement talentueux. La musique m’inspire, mais ça s’adonne que Benjamin est aussi un de mes meilleurs amis. C’est le fun de mélanger les deux.»

La formation comprend aussi Nicolas Ferron à la guitare, Charles Trudel aux claviers et Sébastien Pellerin à la basse.

Ce sont tous des musiciens qui se sont produits dans plusieurs festivals. En spectacle, ils interpréteront l’album Augmented Realty en entier.

Le concert est présenté à la Salle Empress à Moncton, ce mardi (9 août) à 19h30.

Le musicien acadien a plusieurs projets à venir. En plus de reprendre l’enseignement à temps partiel à l’automne, une nouvelle tournée avec Forever Gentlemen pourrait voir le jour en 2023.