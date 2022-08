Le gagnante du Gala de la chanson a retrouvé sa passion pour la musique

Lauréate du Gala de la chanson de Caraquet dans la catégorie auteur-compositeur-interprète, Myriam Arseneau a envie plus que jamais de composer et de partager sa musique. Cette victoire lui a donné des ailes, confie l’artiste native de Saint-Laurent près de Robertville, qui cherche avant tout à faire du bien avec ses chansons.

L’auteure-compositrice-interprète de 26 ans a une feuille de route assez bien garnie. Celle qui a grandi dans une famille musicale, surtout du côté de son père, a fait des études de jazz au Cégep Saint-Laurent à Montréal. Elle a participé à plusieurs concours, été finaliste à l’émission La Voix en 2015 et en était à sa troisième participation au Gala de la chanson de Caraquet cet été. En 2016, elle a triomphé dans les catégories interprète et chanson primée.

Après s’être éloignée momentanément de la scène, l’artiste qui travaille aussi dans le domaine financier est apparue à nouveau devant les projecteurs en 2021 pour participer à la demi-finale du Festival international de la chanson de Granby. Par la suite, elle s’est attaquée à la production d’un premier projet de disque de six chansons qu’elle a fait paraître en avril 2022. Intitulé Je ne parlerai pas fort, cet album autoproduit offre des chansons enveloppées dans un style folk d’inspiration jazz d’une grande douceur. Elles sont inspirées par son cheminement personnel.

«J’aime faire des chansons qui me font me sentir bien. J’essaie de faire des tounes qui sont comme une petite couverture qui nous enrobe…»

Ce premier opus rassemble à la fois des chansons récentes et des plus anciennes qu’elle a revisitées avec ses musiciens et son réalisateur. En montant à nouveau sur la scène du Gala à Caraquet, elle voulait avant tout présenter sa musique devant un public, «pour dire que j’existe encore.» La chanteuse et musicienne établie à Montréal n’avait pas donné de spectacle en Acadie depuis longtemps.

Et sa musique a trouvé écho auprès du public, des juges et des diffuseurs puisqu’elle est repartie avec cinq récompenses en plus d’être l’une des deux lauréates du gala. Deux de ces prix sont assortis de bourses, dont celle du Prix Raymond Breau. Elle compte bien investir ces sommes dans sa carrière musicale.

La passion de la musique

Si elle a pris une pause de la musique à une période de sa vie, c’était surtout pour des raisons professionnelles. En occupant un emploi stable et bien rémunéré, l’énergie est venue à manquer pour s’adonner à la musique. Elle travaille toujours dans le domaine financier, mais elle est plus motivée que jamais à poursuivre parallèlement une carrière musicale de façon sérieuse, estimant que sa victoire à Caraquet lui a donné un nouvel élan.

«L’envie de faire de la musique est plus forte. […] Pendant la pandémie, j’ai écouté beaucoup de musique et de spectacle et c’est peut-être ça qui m’a redonné le goût de faire partie à nouveau de ce monde-là. Malheureusement, mon papa est malade donc ça remet en perspective à quel point on peut remettre à plus tard et l’urgence de le faire maintenant, peut-être pas parfaitement, mais de le faire et au moins ce sera fait et je n’aurai pas manqué mon moment.»

L’amour de la musique remonte à sa jeunesse, ayant commencé à étudier le piano à l’âge de 6 ans. Elle a également enseigné la musique.

«La famille du côté de mon père est vraiment dans la musique. Ça n’a jamais été son travail principal, mais il a toujours eu un band alors j’ai toujours été dans des salles de spectacles. […] À l’école secondaire (ESN), on avait d’excellents professeurs de musique qui étaient impliqués. Ça aussi ça a eu un impact.»

Certains prix qu’elle a reçus lui permettront d’aller se produire dans divers événements. Le goût d’écrire et d’enregistrer des chansons est bien présent surtout depuis la sortie de son mini album.

«J’ai comme eu la piqûre de sortir des chansons.»

Faire sa place

Si Montréal vibre sur le plan culturel, il reste que réussir à faire sa place sur la scène musicale n’est pas nécessairement facile, admet Myriam Arseneau.

Or, en étant entourée d’artistes, elle se sent nourrie. C’est un luxe, estime-t-elle.

«Je vais prendre tout ce qui passe. J’essaie de me bâtir un petit réseau. Même si ce n’est pas facile à Montréal, je pense que je vais quand même pouvoir faire ma place.»

Elle envisage aussi d’offrir un spectacle de lancement de son album. Le 18 août, elle sera en concert à l’Orbite à Montréal aux côtés d’Adrian House, de Terre-Neuve-et-Labrador, aussi finaliste au Gala de la chanson de Caraquet pour la chanson étoile.