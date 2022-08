Ode à l’Acadie de retour pour célébrer les 60 ans du Festival acadien de Caraquet

Ode à l’Acadie est de retour pour célébrer les 60 ans du Festival acadien de Caraquet.

Créé en 2004 par le Festival acadien de Caraquet, le spectacle Ode à l’Acadie a vu le jour dans le cadre des célébrations des 400 ans de l’Acadie.

Le groupe formé d’Isabelle Thériault, François Émond, Monique Poirier, Nicolas Basque, Christian Kit Goguen, Louise Vautour et Patricia Richard interprète sur scène 14 chansons racontant l’histoire et la culture de l’Acadie.

18 ans après sa création et 5 ans après son dernier passage sur scène, le spectacle revient dans sa forme originale au Carrefour de la mer à l’occasion du 60e anniversaire du Festival qui l’a créé.

Les musiciens ont vieilli, tous ayant fait leur vie depuis 2004, certains ayant continué dans la musique, d’autres ont changé de domaine, comme Isabelle Thériault qui est entrée en politique et est devenue la députée provinciale de la circonscription de Caraquet. Mais aucun n’a oublié sa fierté acadienne et le plaisir de se produire en spectacle. Le public a lui aussi apprécié leur retour, avec une salle presque complète pour la première représentation et une ambiance festive durant le spectacle. Ce qui en fait une des activités les plus populaires de cette édition, tellement qu’une troisième représentation s’est ajoutée à la dernière minute.

Depuis 2004, Ode à l’Acadie a effectué près de 1000 représentations dans le monde, que ce soit en Acadie, au Québec, en Ontario, En France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis et en Afrique.

Le collectif a créé d’autres spectacles comme Carte Blanche aux artistes d’Ode, Le Pays d’Ode, Ode en fête et Ode à Noël, ainsi que la production de deux albums, soit Ode à l’Acadie en 2005 et Ode à Noël en 2010.