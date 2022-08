Un pari réussi pour l’Acadie des terres et forêts en fête au Témiscouata

À sa première année en sol témiscouatain, le spectacle de l’Acadie des terres et forêts en fête a livré la marchandise en peu de temps.

Pour la première fois en près de 20 ans, le populaire événement était présenté ailleurs que dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Pour l’occasion, les concepteurs du spectacle de variétés, qui a eu lieu du 13 au 31 juillet, se sont davantage attardés à l’histoire de l’Acadie du Témiscouata, même si le Madawaska a une fois de plus eu sa place cette année.

Une douzaine d’artistes ont offert des prestations de théâtre, de chant et de musique sur scène. L’Acadie des terres et forêts en fête a aussi fait une place à de jeunes techniciens et coordonnateurs en marketing, ce qui fait qu’une quinzaine de personnes ont fait partie de l’équipe en 2022.

L’événement était aussi sous la responsabilité d’un comité formé de 11 personnes évoluant notamment dans les domaines des affaires, du tourisme et de l’Histoire.

Même si l’événement a connu des années de gloire au théâtre du Parc provincial de la République et au Casino Grey Rock, à Edmundston, Étienne Deschênes, le producteur du spectacle intitulé Le Témiscouata, ne savait pas trop à quoi s’attendre lorsqu’il a décidé de le présenter de l’autre côté de la frontière, au Québec.

Il s’est toutefois réjoui des nombreuses foules qui ont assisté à l’une des représentations présentées au BeauLieu Culturel de Témiscouata-sur-le-Lac.

Selon M. Deschênes, 13 des 15 représentations ont affiché complet. On a même dû refuser l’accès à certaines personnes à la porte en raison du manque de sièges.

«On avait peur que les gens du Madawaska ne viennent pas, mais on a eu beaucoup de monde de la région, même s’il y en a un peu moins qui sont venus. Par contre, on a eu autant de gens du reste du Nouveau-Brunswick qu’avant. On a dû refuser beaucoup plus de gens qu’avant.»

«C’est bon pour le Témiscouata, car ils ont eu des visiteurs de l’Atlantique.»

Selon Gilles Caron, président du comité qui a présenté l’événement, le spectacle a été sans contredit un succès.

M. Caron mentionne que le défi était grand tant au niveau de la création et de l’implantation d’un nouveau comité que de la production d’un nouveau spectacle dans un nouvel endroit, du recrutement des artistes et de la menace constante d’annulation causée par la septième vague de COVID-19 qui rôdait.

«C’est énormément de travail administrer et créer une telle activité. C’est comme trois festivals bout à bout. Je dis chapeau à toute l’équipe, en particulier à Sylvie Cyr et Étienne Deschênes qui ont réussi le pari haut la main.»

Étienne Deschênes a aussi retenu deux points cet été, soit l’énergie de la troupe et les nombreux spectateurs qui, après les représentations, tenaient à rencontrer les artistes pour leur exprimer leur reconnaissance.

Au terme de cette première tentative concluante, le spectacle pourrait donc être présenté à nouveau au Québec en 2023. Il pourrait peut-être avoir lieu dans le Centre récréatif du quartier Notre-Dame-du-Lac qui est actuellement en construction.

«On va regarder si on va pouvoir faire plus de représentations et on va voir c’est quoi l’autre salle qui devrait avoir environ 400 places. Éventuellement on pourra sûrement se rendre là-bas, mais on veut voir quel genre de salle ce sera.»

De son côté, M. Caron souhaite qu’il y ait d’autres éditions, tout en insistant sur le fait que cela dépendra du financement disponible, soit par l’appui du gouvernement ou des partenaires financiers.

«S’ils cochent “présent”, et avec un tel succès, il y a de bonnes chances que l’activité revienne l’été prochain.»