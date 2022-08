Raphaël Butler prépare un deuxième album

Raphaël Butler lance une nouvelle chanson Loin d’icitte en vue de la sortie de son deuxième album prévue à l’hiver 2023. Sur des rythmes entraînants, énergiques, des harmonies vocales chaleureuses, cette nouvelle pièce témoigne de l’envie soudaine de partir au loin avec son amoureuse dans un voyage sans aucun plan. «Ça pas besoin d’être compliqué/On se book un flight, sur un one way/Viens-t-en baby on s’en va loin d’icitte…», chante-t-il.

Un air d’été accrocheur qui s’inscrit dans le style folk-rock de cet auteur-compositeur-interprète à l’énergie communicative. C’est donc un retour sur disque pour l’artiste acadien après plus de quatre ans depuis la parution de son album éponyme en 2018.

Pour produire cette nouvelle composition, Raphaël Butler s’est entouré d’une équipe solide, dont Mico Roy à la réalisation et Éloi Painchaud (Salebarbes, Okoumé) au mixage. À Raphaël Butler (guitare acoustique) vient s’ajouter un ensemble composé de Mico Roy (guitares acoustique et électrique, tambourine), Rémi Arsenault (basse), Marc-André Belliveau (batterie), Léandre Bourgeois (claviers) et Katherine Noël (chœur). La chimie qu’ils entretiennent est évidente et l’énorme plaisir qui s’en dégage est contagieux.

Raphaël Butler a plusieurs projets. Il sera, entre autres, l’invité du spectacle de La Trappe au Carrefour de la mer dans le cadre du Festival acadien de Caraquet, le 14 août. Il incarne également le sympathique personnage de Ferraille dans la comédie télévisée À la valdrague entièrement produite et tournée en Acadie présentement à l’antenne de Radio-Canada.