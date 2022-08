Une «inondation» de sentiments et d’émotions pour Zachary Richard

Zachary Richard s’apprête à remonter sur scène en Acadie après trois années d’absence. Un retour qui le rend particulièrement émotif, soulignant du même souffle la force de la culture acadienne et son histoire fabuleuse marquée par sa ténacité. Le célèbre artiste louisianais constate que la nouvelle génération assume le flambeau avec brio.

Rétabli de sa blessure à l’oreille l’ayant obligé à annuler ses concerts à Bouctouche et à Grand-Pré en juillet, il est prêt maintenant à reprendre la scène. Il donnera trois spectacles au Nouveau-Brunswick, à Caraquet, Edmundston et Dieppe.

En entrevue, l’auteur-compositeur-interprète souligne que ses derniers concerts dans la région remontent à 2019. Ce sont aussi ses premiers spectacles depuis la parution de son album Danser le ciel sorti en mars dernier. Une «inondation» de sentiments et d’émotions l’envahit, rappelant que sa relation avec l’Acadie du Nord dure depuis très longtemps. Il a hâte de revoir le public et ses amis.

«Évidemment d’avoir été en exil pendant plus de trois ans, le retour se fait avec énormément d’émotion et une certaine nostalgie et surtout une profonde appréciation pour ce peuple dont je fais partie au moins en biais.»

La Fête nationale de l’Acadie est doublement émouvante pour le chanteur natif de Scott en Louisiane. Il célèbre non seulement l’héritage d’un peuple, mais celui de sa mère née le 15 août, décédée en janvier 2021. Ce n’est que la deuxième fois qu’il passe cette fête sans elle.

«Il y a toute une couche d’amour et de sentiment qui s’ajoutent à la Fête des Acadiens.»

La pièce titre de son plus récent album Danser le ciel, qui revisite ses chansons phares, rend hommage à sa mère.

L’importance de l’histoire

Considéré un peu comme l’enfant prodigue de la Louisiane et porte-étendard de la francophonie nord-américaine, son héritage résonne encore très fort aujourd’hui.

«Et je crois que cette force de la culture est aussi vraie aujourd’hui et elle va agir de la même façon avec une nouvelle génération. Ce sera un autre style, d’autres appartenances, mais le fond reste toujours cette espèce de force de la culture acadienne qui résiste à l’assimilation, qui résiste à la déportation et à toutes les intempéries et qui continue à se manifester avec de plus en plus de confiance.»

Zachary Richard s’est donné comme mission de rappeler à toutes les communautés francophones, ébranlées par l’assimilation, leur histoire fabuleuse, mais aussi un avenir à assumer.

«Comme beaucoup de choses dans la vie ne se font pas toutes seules […] on ne peut pas espérer sans travailler si on espère pouvoir léguer à une génération future, cet héritage francophone qui n’est pas simplement une langue, mais aussi une vision de la société qui est basée sur l’ouverture et la tolérance.»

À ceux qui pourraient se demander si les nouveaux arrivants peuvent devenir des Acadiens, il répond absolument oui.

«Nous sommes acadiens parce qu’on le sent. Y a pas d’examen, pas de passeport, tout simplement une notion d’appartenance.»

La survie d’un peuple et d’une culture dépend de plusieurs facteurs, un peu comme les pinces d’un homard, mentionne l’artiste. La vigilance à l’égard de l’éducation publique en français en est la base, soutient-il. À l’extérieur des classes, il doit y avoir aussi des manifestations culturelles francophones qui touchent les jeunes. Il cite notamment le parcours formidable de Lisa LeBlanc qui rejoint plusieurs générations.

Partager la magie de la musique à travers la célébration

Pour ses concerts en Acadie, il se propose de partager la magie de la musique à travers la célébration. À ses débuts, il a été inspiré par la devise d’un violoneux et luthier en Louisiane. On fait de la musique pour la personne intègre, c’est-à-dire pour la tête, le coeur et les pattes. Une philosophie du métier qu’il a voulu conserver tout au long de son parcours.

Entouré de ses fidèles complices, des vieux de la vieille comme il les appelle affectueusement, Zachary Richard interprétera quelques-uns de ses grands succès. Quand on lui demande s’il chantera Réveille le soir du 15 août, il répond avec l’esprit taquin qu’il faut venir voir le concert pour avoir la réponse. C’est une chanson qu’il interprète rarement.

«C’est pas quelque chose que j’aime trop prévoir. Il faut vraiment que je sois dans une certaine zone parce que c’est une chanson qui est assez bouleversante pour moi de l’interpréter. Je dirais que c’est un peu comme un gâteau de mariage, c’est bon en petite quantité, mais quand on en abuse, on paie le prix.»

En 50 ans de carrière, l’artiste a été rarement intimidée avant de monter sur scène. Celui qui a commencé à chanter dans les églises à l’âge de 8 ans n’a jamais connu le trac.

«Quand je chante, je suis animé par le divin, c’est peut-être un peu prétentieux, mais il y a un aspect spirituel qui est très important. Je le fais avec un naturel qui me colle à la peau depuis toujours, donc je n’ai jamais eu le trac.»

L’énergie qu’il envoie au public lui revient au centuple. «C’est ça qui m’inspire et c’est ça qui m’excite et c’est pour ça que je continue à faire ce métier qui est physiquement assez éprouvant et fatiguant, mais c’est parce que j’ai toujours autant de plaisir maintenant que j’ai eu à mes tous débuts.»

Zachary Richard a quelques projets en chantier, dont un roman, un recueil de poésie, un nouvel album avec son petit-fils et profiter de la vie.

Ses concerts sont présentés au Festival acadien de Caraquet, le 11 août, au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmundston, le 12 août et à la Fête nationale de l’Acadie à Dieppe (site MusiquART), le 15 août.