Moncton vibre au rythme de la danse

Le Festival danse atlantique (adfda) à Moncton a pris son envol, jeudi, avec une exposition de photographies de Sasha Onyshchenko qui met en lumière les danseurs sous un nouvel éclairage.

Un petit groupe d’amateurs de danse s’est rassemblé pour l’ouverture du 17e Festival de danse (adfda) à la Galerie Françoise-Chamard-Cadieux où est présentée l’exposition du photographe montréalais d’origine ukrainienne. Ex-danseur au Ballet atlantique du Canada à Moncton, Sasha Onyshchenko est arrivé au Canada au milieu des années 2000. En 2010, il a mis fin à sa carrière de danseur pour se tourner vers la photographie.

«C’est à Moncton que s’est terminée ma carrière de danseur et que ma carrière de photographe a commencé en 2010. Dans cette exposition, je présente une sélection de photographies créées sur une période de dix ans, des projets personnels et du travail de commande pour les Grands Ballets à Montréal», a-t-il expliqué dans son message lu par un ami ukrainien et par la directrice artistique du Festival, Chantal Cadieux.

Le photographe n’a pas pu faire le voyage depuis Montréal afin d’assister au vernissage pour des raisons professionnelles.

«Les danseurs sur scène et dans la vie réelle ont parfois deux personnalités différentes. Découvrir l’alter ego d’un danseur dans un studio photo est un processus fascinant pour moi. Ils sont plus que de simples arabesques et de grands battements. J’essaie de les montrer sous un angle que personne n’a jamais vu auparavant», a-t-il poursuivi dans son message.

Chantal Cadieux et la coordonnatrice du Festival, Vanessa Chiasson, ont voulu lancer le bal avec cette exposition imposante, rappelant qu’une image vaut mille mots, montrant les danseurs sous un autre jour dans un environnement plus intimiste. Selon celles-ci, la photographie en danse est importante pour l’avenir du milieu. Peu de photographes en Acadie se spécialisent dans ce domaine.

«On veut encourager ça pour continuellement essayer de développer cette idée-là de photographier la danse parce que c’est particulier et ça prend des habiletés quand même spécifiques», a indiqué Chantal Cadieux.

Vanessa Chiasson souligne la qualité du travail de Sascha Onyshchenko qui a un œil pour la beauté du mouvement et des corps.

«C’est comme un autre aspect de la performance en tant que danseur parce qu’ils ne sont pas en train d’interpréter un spectacle, ils sont en studio et c’est vraiment une collaboration entre le danseur et le photographe. Il travaille beaucoup avec les ombres, les textures et la nature.»

Le vernissage de l’exposition de Sasha Onyshchenko a donné le coup d’envoi au Festival danse atlantique. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La coordonnatrice du Festival danse atlantique, Vanessa Chiasson. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Chantal Cadieux et Vanessa Chiasson, organisatrices du Festival danse atlantique, devant deux photographies de Sasha Onyshchenko. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Dix jours consacrés à la danse

Près d’une trentaine d’activités (spectacles en salle et en plein air, film, classes de maître, ateliers de découverte) se déroulent dans le Sud-Est. Parmi les activités à ne pas manquer, le film En corps de Cédric Klapisch présenté pour la première fois dans les Maritimes, les trajets déambulatoires et la première du spectacle À bout de bras de la compagnie Parts+Labour_Danse. Chantal Cadieux estime qu’il y en a pour tous les goûts et elle a bien hâte de voir si le public sera au rendez-vous.

En salle, le public pourra voir, entre autres, un triptyque qui comprend une chorégraphie jazz, Dialogue, de Claudie Forbes et Julie Goguen-Carpentier de la région de Moncton. Claudie Forbes est particulièrement fébrile à l’idée d’offrir pour la première fois cette œuvre dans son entièreté. Elles y travaillent depuis au moins deux ans. «C’est parti d’une pièce de quelques minutes qu’on a présentée à l’événement Carte blanche. On s’est dit on va la continuer. C’est un peu comme la cerise sur le gâteau. Nous avons maintenant la pleine présentation de dix minutes et c’est d’autant plus spécial de la présenter au festival.»

Pour cette enseignante de carrière, l’événement lui offre l’occasion de danser dans sa ville, en français, rappelant qu’il y a peu de festivals de danse en Atlantique.

«Je n’ai pas choisi ce chemin-là comme carrière (la danse), mais j’ai quand même la chance de pouvoir présenter ce qui me tient à coeur depuis que j’ai 2 ans et demi» a ajouté celle qui compte voir le plus de spectacles possible au cours des dix prochains jours.

Le Festival se déroule jusqu’au 21 août.