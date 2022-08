Un plaisir sans cesse renouvelé pour la troupe d’Ode à l’Acadie

De la bonne musique et des retrouvailles chaleureuses. Voilà ce que retiennent de leur plus récente réunion les membres d’Ode à l’Acadie, revenus sur scène pour célébrer les 60 ans de Festival acadien de Caraquet.

Ode à l’Acadie a été créé par le Festival acadien de Caraquet en 2004. Mis en scène par René Cormier, il rassemblait sept jeunes auteurs-compositeurs acadiens qui interprétaient sur scène des chansons en lien avec l’histoire et la culture de l’Acadie.

Mais ce qui devait être à la base un concert limité au Festival est devenu un véritable phénomène dans toute l’Acadie, les artistes performant partout à travers le monde et créant d’autres spectacles, notamment un intitulé Ode à Noël.

Après des centaines de représentations, le groupe a décidé d’arrêter en 2010. Cependant, les sept membres se réunissent pour une série de spectacles lors d’occasions spéciales. La dernière fois, c’était en 2017 dans le cadre du 150ème anniversaire du Canada.

Cette semaine, Isabelle Thériault, Monique Poirier, Louise Vautour, Patricia Richard, Christian Goguen, Nicolas Basque et François Émond se sont à nouveau réunis pour célébrer le 60ème anniversaire du Festival acadien de Caraquet.

Un show qui a bien mûri

Il s’en est passé du temps depuis la création du spectacle en 2004. Alors qu’ils ont commencé adolescents, les musiciens sont aujourd’hui adultes, avec des enfants, certains ont continué dans la musique, d’autres ont suivi un autre chemin dans la vie. Quoiqu’il en soit, les sept membres ont gardé leurs talents musicaux, leur enthousiasme et leur fierté acadienne.

L’âge les a même rendus meilleurs.

«Honnêtement, on s’est tous gardé en forme dans le domaine musical. Je trouve qu’on a maturé, il y en a qui ont des enfants. Je trouve que nos interprétations se sont plus senties», a souligné Nicolas Basque.

La difficulté pour l’équipe n’a pas été de jouer les chansons, les ayant interprétées de très nombreuses fois et les connaissant par cœur, mais plutôt de se rappeler du nouveau texte d’entre les chansons, ayant été actualisé pour être plus en accord avec la situation actuelle des artistes.

«Je pense qu’on a davantage de complicité entre nous et le public aujourd’hui, affirme de son côté Monique Poirier. Peut-être parce qu’on est plus vieux, peut-être parce qu’on a des enfants et que l’on porte cette responsabilité de leur léguer notre fierté acadienne ainsi qu’aux gens dans la salle. Je pense qu’on a encore plus de fun en 2022 qu’avant.»

Un public acadien en feu

Encore aujourd’hui, le public est là. Le spectacle étant programmé à la base pour deux représentations cette année, il a vite été populaire et s’est vendu à guichet fermé, ce qui a poussé le festival à ajouter une troisième représentation, ce qui n’a pas déplu à la troupe.

Et les spectateurs sont ravis de leur moment, applaudissant, dansant, riant et exclamant leur fierté acadienne pendant toute la durée du concert.

Parce que pour certaines personnes, ce spectacle est très important dans sa manière de mettre en valeur la culture acadienne.

«Déjà en 2004, les salles étaient complètes. Les gens se sont vraiment appropriés ça. Chaque fois que l’on vient, il y a des gens pour qui ça fait partie de leurs traditions de venir nous voir, quelque chose qu’ils ont envie de revivre avec nous. Nous autres on est émerveillé à chaque fois, mais les salles sont toujours comblées», explique Monique Poirier.

«Comme Monique l’a dit dans le concert, le spectacle appartient aux gens», ajoute Nicolas Basque.

Ode à l’Acadie ne risque pas de revenir sur scène de manière régulière. Cependant, les musiciens ne sont pas contre l’idée de refaire le spectacle pour des occasions spéciales, un nouvel anniversaire par exemple.

«Si la question est, est-ce qu’on a envie de le refaire, la réponse est évidemment oui», déclare Monique Poirier.