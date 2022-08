Acadie Rock célèbre le 10e anniversaire des Hay Babies

C’était en juillet 2012, les Hay Babies lançaient leur premier album Folio dans un concert acoustique au rez-de-chaussée du Centre culturel Aberdeen à Moncton. Dix ans plus tard, vendredi soir, le trio est revenu là où tout a commencé afin d’offrir à nouveau un spectacle intime et une exposition retraçant leur aventure et leur amitié musicale.

Si pour plusieurs personnes, dix années ne représentent pas grand-chose dans une vie, pour Vivianne Roy, Julie Aubé et Katrine Noël (natives de différentes régions du N.-B.) qui avaient à peine 20 ans lorsqu’elles ont formé les Hay Babies, cette dernière décennie est très importante dans leur cheminement.

«C’est l’histoire de trois filles qui travaillent vraiment fort pour vivre leur rêve et qui réussissent à le faire», a confié Katrine Noël en entrevue un peu avant le spectacle.

Jamais elles n’auraient imaginé pouvoir un jour reprendre ce spectacle devant un public qui les appuie depuis les débuts. Le vernissage de l’exposition Je vieillirai comme je veux (titre d’une chanson inédite) à la Galerie Sans Nom et le concert ont donné le coup d’envoi au Festival Acadie Rock. Environ 150 personnes étaient attendues.

Une bonne foule s’est rassemblée au Centre culturel Aberdeen pour célébrer les dix ans des Hay Babies. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

«C’est quand même spécial de pouvoir partager ça avec le monde, juste de montrer notre cheminement qu’on a fait ensemble parce que nous sommes fières de nous trois puis on s’aime beaucoup sinon plus que quand on a commencé», a poursuivi Vivianne Roy.

L’exposition colorée et empreinte de nostalgie préparée par la commissaire invitée Christine Dubé rassemble une centaine d’objets et une multitude de photos offrant un beau panorama des dix années du trio. Christine Dubé confie que ce projet l’a emballée dès qu’on lui a proposé. Elle a en quelque sorte grandi avec le groupe.

«Ce sont des personnes importantes dans notre imaginaire, non seulement acadien, mais dans la musique d’ici pour ma génération. Je me sens choyée d’avoir eu cette chance. J’aime beaucoup me pencher sur l’histoire de la musique et j’aimais que les filles aient quand même une image et un esthétisme, donc j’avais plein d’idées.»

L’exposition comprend des photos, des extraits de journaux intimes, des instruments, des costumes, des jeux, des affiches, du maquillage, une lettre de Jackie ayant inspiré leur dernier album, bref des objets qui font partie de leur carrière sur disque, en tournée et en spectacle. La sélection a été faite à la suite d’une résidence de création avec les trois musiciennes.

Christine Dubé, commissaire de l’exposition J’vieillirai comme j’veux qui retrace les premiers dix ans des Hay Babies. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

«Elles sont arrivées avec plein de boîtes, puis elles m’ont raconté plein d’histoires et à ce moment-là, je suis venue avec un concept d’installations qui représentent différents moments de leur vie ou aspects de leur carrière.»

On y retrouve même des indices louisianais d’un prochain album.

Dans le corridor, la scène du spectacle de 2012 a été reconstituée avec le même décor. Un beau clin d’oeil à ce lancement légendaire, sans nécessairement reprendre le même spectacle puisque le trio folk aux multiples influences a offert un survol des quatre disques en commençant par le plus récent Boîte aux lettres pour terminer avec Folio.

À la direction de la Galerie Sans Nom et photographe, Annie France Noël qui a assisté au spectacle en 2012 en parle avec beaucoup d’émotion. Sa relation avec les Hay Babies date depuis les tous débuts du groupe.

«Quand je les ai rencontrées à Accros de la chanson, j’ai ressenti l’étincelle, je me rappelle de m’avoir dit ces filles-là vont aller quelque part», a raconté l’artiste qui a pris énormément de photos du trio.

«Aujourd’hui on célèbre les dix ans de musique et de collaboration des Hay Babies, mais on célèbre aussi les belles choses qu’on a accomplies en Acadie et une culture en constante évolution et mutation», a ajouté Annie France Noël.

Le Festival Acadie Rock se poursuit jusqu’au 20 août et l’exposition est en montre jusqu’au 31 août. Les Hay Babies seront de nouveau en spectacle le 17 août au Parc Riverain.