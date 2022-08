Sami Landry: le fabuleux parcours d’une drag queen acadienne

Étoile montante des réseaux sociaux, Samuel «Sami» Landry estime que l’art de la drag a changé sa vie. Un loisir qui est devenu une passion à temps plein pour cet artiste originaire de Dieppe.

Samuel Landry alias Sami Landri a déménagé à Montréal il y a près d’un an avec l’artiste Xavier Gould. À sa grande surprise, en débarquant dans la métropole québécoise, les gens le reconnaissent dans les rues et on l’arrête pour prendre des photos. Tout a commencé avec le partage d’une courte vidéo sur l’application TikTok ayant enflammé les réseaux sociaux. Il a diffusé ensuite d’autres vidéos qui sont devenues virales, faisant en sorte qu’il compte aujourd’hui plus de 330 000 abonnés. Un cadeau de l’univers, confie l’artiste.

«Je dis que c’est un cadeau parce qu’avec tout l’amour que j’ai reçu sur les médias sociaux et toute cette popularité-là, je suis en train de me bâtir une carrière là-dessus. TikTok comme tel n’est pas payant, mais je suis vraiment chanceux·se d’avoir bâti une plateforme grande assez pour que les gens connaissent mon nom, donc j’ai pu me faire inviter pour de belles occasions. Ça a quand même été payant à l’extérieur de TikTok», a raconté l’artiste en entrevue à Moncton.

On a pu voir aussi Sami Landry dans le court métrage Mona créé avec Xavier Gould qui en signe la réalisation.

La drag queen «imparfaite»

Sami Landri dans son personnage de drag queen – Gracieuseté: Jade Garon

Contrairement à certaines drag queens misant sur la perfection, les costumes grandioses et les perruques extravagantes, Sami Landry a choisi une autre voie plus personnelle, celle d’une drag un peu trash, naturelle, comique et imparfaite.

«Depuis la popularité des émissions de drag, on a tendance à penser à une drag queen hyper parfaite, de grandiose, puis ça, c’est le fun aussi, mais moi j’ai beaucoup plus de fun quand je suis imparfaite, dans le côté trash. Je pense que la raison pour laquelle j’ai eu un succès c’est parce que les gens se sont attachés à ça. Je l’ai présenté une fois sur les médias sociaux et ça a explosé et depuis, c’est ça que je veux faire et que je présente maintenant.»

Cette forme d’art a changé sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Toute la confiance qu’iel a sur scène quand iel se transforme en drag s’est transposée dans sa vie personnelle, lui apportant ainsi beaucoup de bien-être.

«Quand tu es en drag, tu te sens comme un super héros parce que c’est comme si tu mettais ta cape et ton maquillage de super héros et ça t’apporte cette confiance et retrouver cette confiance même sans costume et sans maquillage, ça change ta vie.»

Au-delà des belles perruques, des paillettes et des beaux maquillages, monter sur la scène en drag queen nécessite de la confiance. La personnalité est très importante, soutient l’artiste.

«Souvent les gens utilisent le drag peut-être plus pour se masquer, mais si tu utilises le drag pour te dévoiler encore plus, je trouve ça vraiment spécial et beau à voir et les gens peuvent vraiment bien s’attacher à ça.»

Son acadianité

Avec un groupe d’ami·es, l’artiste qui a fait des études en art dramatique a commencé à se produire sur scène en 2018 à Moncton. Iel raconte que c’était d’abord pour combler un manque. Moncton n’avait pas de scène locale de drag, les artistes venaient de l’extérieur et se produisaient principalement en anglais. En étant francophones et Acadiens, iels ont intégré leur culture dans leur art.

«Une fois qu’on a commencé à faire ça, il y a eu beaucoup d’autres artistes de drag queen et de drag king de l’extérieur de Moncton, qui étaient acadiens, mais qui le faisaient en anglais parce que tout se faisait en anglais. Le fait de nous voir le faire en français et en acadien les a poussés à réclamer leur acadianité dans leur art.»

Dans son spectacle, la drag queen Sami Landri propose de revisiter des chansons populaires en version acadienne.

«Dans mes performances sur scène, je prends des chansons pop hyper connues que j’ai traduites et réécrites en chiac. C’est humoristique et c’est le fun, c’est dansant et ça apporte le party», a ajouté l’artiste qui s’adonne aussi à la musique.

Le Sami show est présenté ce samedi dans le cadre du Festival Acadie Rock. Il sera précédé du Fricot Show qui mettra en vedette Chiquita Mére, Rose Beef, Barb Wire, Equi Knox, Darling Delight et Luna Lafleur.

Sami Landri fera aussi une apparition au spectacle du 15 août au Parc Riverain. L’artiste travaille également sur un projet de musique originale.